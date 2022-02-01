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15:10 (мск), источник: Sputnik.kz

Марат Баймуханов покинул пост генерального директора ФК «Кайрат»

НУР-СУЛТАН, 1 фев — Sputnik. Марат Баймуханов освободил должность генерального директора ФК «Кайрат» и стал членом Наблюдательного совета клуба.

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Источник: Sputnik.kz

Марат Баймуханов долгое время работал в системе футбольного клуба «Кайрат». С 2015 года он успешно занимал должности начальника основной команды, директора департамента административно-хозяйственных дел и генерального директора клуба.

В сезоне 2020 года, в котором клуб завоевал золотые медали Казахстанской премьер-лиги, Баймуханов был назван лучшим менеджером сезона по итогам голосования руководителей клубов-участников чемпионата Республики Казахстан по футболу 2020 года.

Как уточняется, Баймуханов не покидает клуб. С 1 февраля 2022 года он остается в должности члена Наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат».

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