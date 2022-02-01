Марат Баймуханов покинул пост генерального директора ФК «Кайрат»

Марат Баймуханов долгое время работал в системе футбольного клуба «Кайрат». С 2015 года он успешно занимал должности начальника основной команды, директора департамента административно-хозяйственных дел и генерального директора клуба.

В сезоне 2020 года, в котором клуб завоевал золотые медали Казахстанской премьер-лиги, Баймуханов был назван лучшим менеджером сезона по итогам голосования руководителей клубов-участников чемпионата Республики Казахстан по футболу 2020 года.