Марат Баймуханов покинул пост генерального директора ФК «Кайрат»
НУР-СУЛТАН, 1 фев — Sputnik. Марат Баймуханов освободил должность генерального директора ФК «Кайрат» и стал членом Наблюдательного совета клуба.
НУР-СУЛТАН, 1 фев — Sputnik. Марат Баймуханов освободил должность генерального директора ФК «Кайрат» и стал членом Наблюдательного совета клуба.
Марат Баймуханов долгое время работал в системе футбольного клуба «Кайрат». С 2015 года он успешно занимал должности начальника основной команды, директора департамента административно-хозяйственных дел и генерального директора клуба.
В сезоне 2020 года, в котором клуб завоевал золотые медали Казахстанской премьер-лиги, Баймуханов был назван лучшим менеджером сезона по итогам голосования руководителей клубов-участников чемпионата Республики Казахстан по футболу 2020 года.
Как уточняется, Баймуханов не покидает клуб. С 1 февраля 2022 года он остается в должности члена Наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат».