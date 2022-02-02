Со стадиона — за решетку: как криминал разрушил жизни известных спортсменов

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Самой резонансной историей последних лет в российском футболе стало дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. В октябре 2018 года футболисты устроили драку с двумя чиновниками Министерства промышленности и торговли в одной из московских кофеен, за несколько часов до этого избив на улице водителя ведущей Первого канала.

В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве, 11 октября они были арестованы. Судебное разбирательство продолжалось до мая 2019 года. В результате обоих футболистов признали виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к году и пяти месяцам.

В августе 2019 года Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении. Спустя месяц оно было удовлетворено, и футболисты вышли на свободу, проведя за решеткой почти год.

Ли Мюррей

Боец ММА из Лондона считался весьма одаренным спортсменом, но с законопослушностью у него не ладилось с самого детства. Выросший в криминальном районе Мюррей воровал продукты в магазинах, участвовал в уличных драках, а позже начал торговать наркотиками, вследствие чего и загремел в колонию для несовершеннолетних. После выхода на свободу Мюррей увлекся единоборствами и в 1999 году дебютировал на профессиональном ринге.

Когда статистика боев Мюррея добралась до семи побед при одном поражении и одной ничьей, он получил предложение присоединиться к главной бойцовской лиге мира — UFC. Британец успел громко дебютировать в промоушене, задушив соперника уже на второй минуте поединка, но вскоре американские власти аннулировали его визу из-за судимости. Мюррей больше не мог выступать в США, выполняя обязательства по контракту в UFC, и ему пришлось покинуть лигу. Свой последний бой в профессиональной карьере Ли провел в сентябре 2004 года против Андерсона Силвы, проиграв бразильцу по очкам.

Однако широкую известность Мюррей приобрел лишь после завершения карьеры. В феврале 2006 года он предпринял попытку невиданного по британским меркам ограбления. Своей целью спортсмен сделал Securitas Depot — крупнейшее денежное хранилище Англии. 21 февраля 2006 года Мюррей и его сообщники похитили менеджера хранилища Колина Диксона и его семью. Угрожая родным Диксона, преступники заставили работника провести их в хранилище. Там они обезоружили охранников и вынесли 77 миллионов долларов.

После ограбления Мюррей какое-то время скрывался в Марокко, но полгода спустя был арестован. Его приговорили к десяти годам лишения свободы, но в 2009 году срок увеличили до 25 лет за попытку организации побега. Экс-боец все еще отбывает наказание в одной из марокканских тюрем.

Оскар Писториус

Писториус был одним из самых заметных бегунов на короткие дистанции в XXI веке. В возрасте 11 месяцев он лишился обеих стоп, но это не помешало ему достичь успехов в спорте. Для бега Писториус использовал углепластиковые протезы. Он доминировал на соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями и даже принял участие в Олимпийских играх в Лондоне наравне с обычными бегунами.

В 2013 году карьера некогда лучшего спортсмена Южной Африки пошла под откос. В феврале Писториус в своем доме застрелил модель Риву Стенкамп. Спортсмен признал вину, но заявил, что убийство было непреднамеренным, так как он принял свою подругу за грабителя, однако следствие предъявило Писториусу обвинение в предумышленном убийстве.

Защите Писториуса удалось убедить суд в том, что убийство Стенкамп действительно было непреднамеренным, и в сентябре 2014 года атлета приговорили к пяти годам лишения свободы. В октябре 2015 года Писториус вышел из тюрьмы, после чего должен был провести еще четыре года под домашним арестом, но в декабре Верховный апелляционный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и постановил, что спортсмен убил свою подругу умышленно.

В июле 2016 года суд продлил срок заключения Писториуса до шести лет лишения свободы и снова отправил его за решетку. В ходе дальнейшего рассмотрения дела срок был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

О. Джей Симпсон

Дело Симпсона стало одним из самых громких судебных процессов в новейшей истории США. Прославленного игрока в американский футбол обвинили в двойном убийстве, но тому удалось избежать наказания, хотя его могли приговорить к смертной казни.

В июне 1994 года бывшая жена Симпсона Николь Браун была убита в собственном доме вместе с Рональдом Голдманом, с которым ее предположительно связывали романтические отношения. Следствие сразу заподозрило О. Джея Симпсона, так как ранее Николь обращалась в полицию, обвиняя бывшего мужа в угрозах. Сам спортсмен на допросе завил, что во время убийства находился в своем доме, однако следователи обнаружили несколько улик, прямо указывавших на то, что убийцей был именно Симпсон.

О. Джей пытался тайно уехать из города, но его задержала полиция. В январе 1995 года начался судебный процесс, в рамках которого футболиста обвинили в двойном убийстве. Обвинение предоставило исчерпывающие доказательства вины Симпсона, но защите удалось убедить присяжных в невиновности подсудимого. Процесс завершился в октябре 1995 года.