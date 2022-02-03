Последний розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу перед сменой формата стартует в ОАЭ

ТАСС, 3 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу стартует 3 февраля. Матчи 18-го розыгрыша турнира, который завершится 12 февраля, пройдут в ОАЭ на стадионах «Мохаммед бин Зайед» и «Аль-Нахайян».

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Изначально турнир должен был пройти в Японии с 9-го по 19 декабря 2021 года. После обсуждения с Международной федерации футбола (ФИФА) национальная организация решила не принимать турнир, учитывая эпидемиологическую ситуацию. В конце ноября ФИФА объявила о переносе турнира в ОАЭ и новых сроках его проведения.

В турнире примут участие семь клубов, среди которых шесть лучших команд конфедераций — членов ФИФА — Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), Азиатской конфедерации футбола (АФК), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Конфедерации футбола Океании (ОФК), а также чемпион ОАЭ как представитель страны-хозяйки.

В этом розыгрыше клубного чемпионата мира сыграют английский «Челси» (победитель Лиги чемпионов УЕФА), бразильский «Палмейрас» (победитель Кубка Либертадорес), «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии (победитель Лиги чемпионов АФК), мексиканский «Монтеррей» (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ), египетский «Аль-Ахли» (победитель Лиги чемпионов КАФ) и чемпион ОАЭ «Аль-Джазира». ОФК на турнире должен был представлять новозеландский «Окленд Сити», но команда была вынуждена отказаться от участия в клубном чемпионате мира, поскольку не могла выехать за пределы страны из-за пандемии коронавируса. Ее место занял клуб «Пираэ» из Таити.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee49fa177519fba04014" data-vnd="ee49fa177519fba04014" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee49fa177519fba04014" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Планируется, что предстоящий розыгрыш клубного чемпионата мира станет последним в нынешнем формате. В марте 2019 года ФИФА анонсировала изменения — ожидалось, что в июне-июле 2021 года в модернизированном турнире примут участие 24 команды, которые будут разделены на восемь групп по три клуба в каждой. В календаре международных матчей обновленный клубный чемпионат мира должен занять место Кубка конфедераций — турнира, который проводился раз в четыре года в стране-организаторе чемпионата мира за год до мирового первенства. В плей-офф в новом формате будут выходить только клубы, которые займут первые места.

Точные сроки проведения модернизированного клубного чемпионата мира пока не утверждены. Ожидается, что он пройдет в Китае. Предыдущий розыгрыш чемпионата мира среди клубов был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, его победителем стала германская «Бавария».

Календарь и история клубного чемпионата мира

В первом матче чемпионата мира среди клубов 3 февраля встретятся «Пираэ» и «Аль-Джазира». Победитель этой игры во втором раунде турнира 6 февраля сыграет с командой «Аль-Хиляль». Во второй встрече этой стадии, которая состоится на день раньше, встретятся «Аль-Ахли» и «Монтеррей». Проигравшие во втором раунде 9 февраля проведут матч за третье место.

«Палмейрас» 8 февраля в полуфинале встретится с победителем матча «Аль-Ахли» — «Монтеррей». «Челси» в другом полуфинале сыграет с сильнейшим в матче второго раунда с участием команды «Аль-Хиляль». Матч за третье место и финал клубного чемпионата мира пройдут 12 февраля.

Впервые чемпионат мира среди клубов прошел в 2000 году, в нынешнем формате он проводится с 2005 года. Наиболее титулованным клубом является испанский «Реал», выигрывавший этот турнир четыре раза. Команды не из Европы выигрывали его четырежды — во всех четырех случаях это были клубы из Бразилии. В 2000 и 2012 году это удалось «Коринтиансу», в 2005-м — «Сан-Паулу», в 2006-м — «Интернасьоналу».