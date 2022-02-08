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06:28 (мск), источник: Sport24

В Бразилии защитник забил умопомрачительный гол ударом с лета со своей половины поля: видео

Невероятный гол, забитый защитником в матче лиги Пернамбукано — чемпионате бразильского штата Пернамбуку, привлек внимание болельщиков всего мира.

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Источник: Twitter.com/planetfutebol

Защитник клуба «Салгейру» Лусао поразил ворота соперников из «Сете де Сетембру» ударом с лета со своей половины поля, и этот умопомрачительный гол имеет все основания претендовать на премию Пушкаша, вручаемую ФИФА автору лучшего гола в году.

Лусао метров с 70 с такой огромной силой пробил по мячу, что тот перелетел вратаря и оказался в воротах. Партнеры по команде бросились поздравлять автора гола, соперники пребывали в шоке, а один из болельщиков, находившийся на крыше постройки за воротами, не мог поверить глазам и принялся прыгать от радости.

Во время загрузки произошла ошибка.

В самом матче «Салгейру» победил со счетом 4:0.

Напомним, премию Пушкаша за самый красивый гол 2021 года получил аргентинский полузащитник Эрик Ламела.

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