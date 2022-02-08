В Бразилии защитник забил умопомрачительный гол ударом с лета со своей половины поля: видео

Защитник клуба «Салгейру» Лусао поразил ворота соперников из «Сете де Сетембру» ударом с лета со своей половины поля, и этот умопомрачительный гол имеет все основания претендовать на премию Пушкаша, вручаемую ФИФА автору лучшего гола в году.

Лусао метров с 70 с такой огромной силой пробил по мячу, что тот перелетел вратаря и оказался в воротах. Партнеры по команде бросились поздравлять автора гола, соперники пребывали в шоке, а один из болельщиков, находившийся на крыше постройки за воротами, не мог поверить глазам и принялся прыгать от радости.