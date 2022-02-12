Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Интер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Лилль
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Реал
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Венеция
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Брайтон
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Лидс
30
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Бавария
42
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Герта
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Болонья
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
11
Все события
Фоторепортажи
9Шлемы как искусство
15Золотая эстафета
19:08 (мск), источник: ТАСС

Египетский «Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира по футболу

Команда победила «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 4:0.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 12 февраля. Египетский «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 4:0 в матче за третье место на клубном чемпионате мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби.

Читайте также
«Челси» победил «Аль-Хиляль» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Голами в составе победителей отметились Яссер Ибрахим (8-я минута, 17), Ахмед Абделькадер (40) и Амр Эль-Сулейя (64). На 14-й минуте матча в составе «Аль-Хиляля» был удален Матеус Перейра, а на 28-й — Мохаммед Канно.

«Аль-Ахли» является победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола, клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (10). «Аль-Хиляль» выиграл Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также действующий чемпион страны, принимающей турнир.

Клубный чемпионат мира завершится 12 февраля матчем за первое место, в котором английский «Челси» встретится с бразильским «Палмейрасом» (начало — 19:30 мск). Действующим победителем турнира является германская «Бавария».

 Спортивный юрист объяснил, откуда допинг в пробе Валиевой
Захарова заявила, что Олимпиада остается местом информационной борьбы, проводимой Западом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь