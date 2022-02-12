Египетский «Аль-Ахли» занял третье место на клубном чемпионате мира по футболу

ТАСС, 12 февраля. Египетский «Аль-Ахли» обыграл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 4:0 в матче за третье место на клубном чемпионате мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби.

Голами в составе победителей отметились Яссер Ибрахим (8-я минута, 17), Ахмед Абделькадер (40) и Амр Эль-Сулейя (64). На 14-й минуте матча в составе «Аль-Хиляля» был удален Матеус Перейра, а на 28-й — Мохаммед Канно.

«Аль-Ахли» является победителем Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола, клубу принадлежит мировой рекорд по числу завоеванных трофеев (10). «Аль-Хиляль» выиграл Лигу чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В клубном чемпионате мира участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также действующий чемпион страны, принимающей турнир.