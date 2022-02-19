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19 февраля, источник: Sport24

Что творит российский футболист в Турции?! Галицкому надо срочно возвращать Шапи

Вышел на замену и забил гол.

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Источник: ФК "Гиресунспор"

Магомед Шапи-Сулейманов ударно начал 2022 год в Турции, где продолжает выступать на правах аренды за «Гиресунспор». 8 января воспитанник «Краснодара» забил победный мяч вице-чемпиону страны — «Галатасараю» (1:0). Сегодня, 19 февраля, Шапи вышел на замену на 75-й минуте, а под конец матча отгрузил еще один гол — россиянин сократил отставание в счете в игре против «Кайсериспора». За 25 минут Сулейманов сделал 12 касаний, один раз попал в створ и отдал 62% точных передач. Сайт футбольной статистики Whoscored.com поставил Шапи самую высокую оценку — 7.14.

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К сожалению, его забитый мяч не помог «Гиресунспору» избежать поражения — 1:2. Клуб продолжает бороться за выживание в турецкой Суперлиге, находясь на 17-м месте в турнирной таблице.

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У Сулейманова на счету уже три гола и три голевые передачи. Хотя изначально 22-летний россиянин не попадал в основной состав «Гиресунспора». Ходили слухи, что футболист не хочет возвращаться в Россию. Но позже сам Шапи опроверг эту информацию у себя в инстаграме. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказывал, что на Сулейманова сильно повлиял коронавирус, после которого он восстанавливался полгода.

«Сулейманову была нужна игровая практика. Шапи хочет вернуться в “Краснодар”, но хочет вернуться более сильным, чтобы чаще получать место в составе. На Шапи сильно повлияла болезнь, но мы видим, что он начинает набирать в Турции. С каждой игрой всё лучше и лучше, и будем надеяться, что у Шапи получится. Мы ждём его домой», — сказал Галицкий в середине января в эфире телеканала «Матч Премьер».

Многие фанаты «Гиресунспора» резко изменили отношение к Шапи в лучшую сторону. Сейчас Сулейманов регулярно играет в основе — последние четыре матча за исключением игры против «Кайсериспора» он начинал с первых минут. Если Шапи и дальше будет стабильно забивать в Турции, то новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке точно даст ему шанс проявить себя после возвращения.

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