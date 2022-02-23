Экс-защитник сборной Казахстана выбрал новый клуб

Дмитренко родился в России и начинал свою карьеру в краснодарской «Кубани». Позже выступал за молдавский «Зимбру» и московское «Торпедо». В 2012 году подписал контракт с «Астаной» и, чтобы не считаться легионером, сразу же получил казахстанский паспорт. В том же году дебютировал за сборную Казахстана, в составе которой провел 18 игр, отметившись одним голом.