Экс-защитник сборной Казахстана выбрал новый клуб
30-летний экс-защитник сборной Казахстана Виктор Дмитренко находится в расположении «Каспия», сообщает KazFootball.kz.
30-летний экс-защитник сборной Казахстана Виктор Дмитренко находится в расположении «Каспия», сообщает KazFootball.kz.
Дмитренко родился в России и начинал свою карьеру в краснодарской «Кубани». Позже выступал за молдавский «Зимбру» и московское «Торпедо». В 2012 году подписал контракт с «Астаной» и, чтобы не считаться легионером, сразу же получил казахстанский паспорт. В том же году дебютировал за сборную Казахстана, в составе которой провел 18 игр, отметившись одним голом.
Также защитник выступал за «Актобе», «Тобол», «Шахтер» и «Ордабасы». Последним клубом Дмитренко был «Атырау», в составе которого в прошлом году сыграл 18 матчей и забил один мяч.
Всего в казахстанской премьер-лиге Дмитренко сыграл 221 матч, в которых отличился девятью забитыми мячами.