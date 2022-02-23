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13:53 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник сборной Казахстана выбрал новый клуб

30-летний экс-защитник сборной Казахстана Виктор Дмитренко находится в расположении «Каспия», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Дмитренко родился в России и начинал свою карьеру в краснодарской «Кубани». Позже выступал за молдавский «Зимбру» и московское «Торпедо». В 2012 году подписал контракт с «Астаной» и, чтобы не считаться легионером, сразу же получил казахстанский паспорт. В том же году дебютировал за сборную Казахстана, в составе которой провел 18 игр, отметившись одним голом.

Также защитник выступал за «Актобе», «Тобол», «Шахтер» и «Ордабасы». Последним клубом Дмитренко был «Атырау», в составе которого в прошлом году сыграл 18 матчей и забил один мяч.
Всего в казахстанской премьер-лиге Дмитренко сыграл 221 матч, в которых отличился девятью забитыми мячами.

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