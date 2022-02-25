Украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше

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В четверг Украинская премьер-лига сообщила о приостановлении чемпионата. В качестве причины указано введение на Украине военного положения.

«На ближайшем заседании правления PZPN я внесу запрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях. Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время», — написал Кулеша в Twitter.