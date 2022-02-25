Украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в Польше

В четверг Украинская премьер-лига сообщила о приостановлении чемпионата. В качестве причины указано введение на Украине военного положения.
«На ближайшем заседании правления PZPN я внесу запрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях. Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время», — написал Кулеша в Twitter.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.