Что произошло с нашим спортом после санкций

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Какие турниры уже отменены:

отменён этап Кубка мира по фристайлу в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область), который должен был состояться 26 и 27 февраля;.

этап Кубка мира по фристайлу (акробатика) в Ярославле, запланированный на 26—27 февраля , тоже не состоится;.

, тоже не состоится;. отменены этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле, проведение которого было запланировано на 18—20 марта . И этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском, запланированный на 25—27 марта ;.

. И этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском, запланированный на ;. теннисный челленджер в Москве, который должен был пройти 28 февраля, отменён решением ATP;.

в Тюмени не состоится заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он должен был проходить с 18 по 20 марта;.

Формула-1 объявила о «невозможности проведения» Гран-при России в сентябре 2022 года. Соответственно, не пройдёт и этап Формулы-2 — гонки поддержки Ф-1;.

Всемирная шахматная Олимпиада — 2022, которая должна была пройти в Москве, отменена решением FIDE. Новое место проведения будет выбрано позже.

Какие события перенесены:

Стадиона "Зенита" должен был принять финал Лиги чемпионов | Источник: РИА "Новости"

финал Лиги чемпионов пройдёт не в Санкт-Петербурге, а в Париже, на стадионе «Стад де Франс». Дата прежняя — 28 мая;.

в баскетбольной Евролиге перенесены матчи российских клубов. В Россию на ближайшие матчи отказались ехать «Барселона», «Жальгирис» и АСВЕЛ;.

на неопределённый срок перенесены два матча в 19-м туре РПЛ: «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив».

Какие команды и спортсмены снялись с соревнований:

"Йокерит" покинул КХЛ | Источник: РИА "Новости"

хоккейный клуб «Йокерит» отказался продолжать участие в плей-офф Кубка Гагарина — 2021/2022. О дальнейшем участии в КХЛ финской команды не сообщается;.

из баскетбольной «Единой Лиги ВТБ» вышли эстонский «Калев» и польская «Зелёна-Гура»;.

баскетбольная сборная Нидерландов отказалась от проведения второго матча со сборной России в квалификации ЧМ-2023. Хотя игра должна была пройти в голландском Алмере.

Санкции, применённые к российским командам:

Московский "Спартак" будет играть матчи на нейтральном поле | Источник: РИА "Новости"

сборная России по футболу и российские клубы будут играть в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных территориях. Решение действует «до особого распоряжения»;.

это значит, что «Спартак» в ⅛ Лиги Европы сыграет с «РБ Лейпциг» на нейтральном поле. Кроме того, на нейтральном стадионе пройдут три матча Лиги наций: Россия — Исландия, Россия — Албания и Россия — Израиль;.

баскетбольная Евролига запретила ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу играть домашние матчи турнира в этом сезоне на территории России.

Какие ещё могут быть ограничения

Сборная России по футболу сыграет стыковые матчи ЧМ-2022 на нейтральном поле | Источник: РИА "Новости"

С 4 марта стартует Паралимпиада, куда едут 71 наш спортсмен. Призывы отдельных журналистов исключить российскую команду были. Однако сборная готовится к Играм в штатном режиме.

Сборная России в полуфинале стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 встретится с Польшей. Игра должна пройти в Москве на стадионе «Динамо». Однако 24 февраля Федерации футбола Польши, Швеции и Чехии выпустили совместное заявление, что отказываются ехать в Россию. Но решение о переносе игры принимает ФИФА. Президент организации Джанни Инфантино пообещал рассмотреть этот вопрос.

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В 2022 году в России пройдёт чемпионат мира по волейболу — с 26 августа по 11 сентября. Турнир затронет 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Казань и Ярославль. С просьбой перенести в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) обратилась Федерация волейбола Украины.

Никита Мазепин может лишиться места в Формуле-1, если его команда «Хаас» не посчитает возможным дальнейшее сотрудничество со своим титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий», которой руководит отец Никиты Дмитрий. Решение может быть принято на следующей неделе — с 28 февраля по 6 марта.

Под вопросом ещё два международных соревнования на «Сочи Автодроме»: Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту (9−12 июня) и этап Кубка мира по туринговым гонкам WTCR (6−7 августа).

С 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске запланирован молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил Infopro54: «Мы готовимся к проведению чемпионата, находимся в активной стадии реализации проекта и не собираемся притормаживать работу». Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отметил, что 28 февраля состоится заседание Совета IIHF, а во вторник или среду будет заявление по его итогам.

В августе 2023 года Казань примет Суперкубок УЕФА. Возможность переноса не обсуждалась.