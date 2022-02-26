Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что вернулся на Украину.
Шериф
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что вернулся на Украину.
«Я попросил разрешения вернуться в Украину. Я уже там. По-другому быть не может», — сказал Вернидуб «СЭ».
Ранее приднестровский клуб не прошел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив в ответном матче «Браге» по пенальти.
В чемпионате Молдавии сезона-2021/22 «Шериф» занимает первое место, набрав 44 очка. Команда проиграла всего один матч, два сыграла вничью и в 14 играх одержала победу.