Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину

«Я попросил разрешения вернуться в Украину. Я уже там. По-другому быть не может», — сказал Вернидуб «СЭ».

Ранее приднестровский клуб не прошел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив в ответном матче «Браге» по пенальти.