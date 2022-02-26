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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Шерифа» Вернидуб вернулся на Украину

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что вернулся на Украину.

Шериф
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Источник: AP 2022

«Я попросил разрешения вернуться в Украину. Я уже там. По-другому быть не может», — сказал Вернидуб «СЭ».

Ранее приднестровский клуб не прошел в ⅛ финала Лиги Европы, уступив в ответном матче «Браге» по пенальти.

В чемпионате Молдавии сезона-2021/22 «Шериф» занимает первое место, набрав 44 очка. Команда проиграла всего один матч, два сыграла вничью и в 14 играх одержала победу.

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