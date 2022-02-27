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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист за миллион евро «перешел» в «Аякс»

Российский портал Euro-football.ru по ошибке сообщил о переходе футболиста «Кайрата» и сборной Казахстана Айбола Абикена в нидерландский «Аякс», передает корреспондент Vesti.kz.

Аякс
Кайрат
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Источник: Айбол Абикен

«Амстердамский “Аякс” взял в аренду 25-летнего казахстанского полузащитника Айбола Абикена, права на которого принадлежат алматинскому “Кайрату”. Об арендном соглашении сообщил официальный сайт “Кайрата”.

Айбол Абикен является воспитанником «Кайрата», и выступает за первую команду с 2017 года. Аренда рассчитана до конца декабря 2022 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет миллион евро", — пишет издание.

Добавим, что «Кайрат» действительно объявил о трансфере Абикена. Правда, полузащитник перешел в павлодарский «Аксу», а не «Аякс». В составе дебютанта КПЛ игрок будет выступать на правах аренды до конца 2022 года.

В 2021 году Абикен сыграл 40 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, в которых забил пять голов. Также он является игроком сборной Казахстана, за которую сыграл 12 матчей и забил гол.

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