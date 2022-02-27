Казахстанский футболист за миллион евро «перешел» в «Аякс»

«Амстердамский “Аякс” взял в аренду 25-летнего казахстанского полузащитника Айбола Абикена, права на которого принадлежат алматинскому “Кайрату”. Об арендном соглашении сообщил официальный сайт “Кайрата”.

Айбол Абикен является воспитанником «Кайрата», и выступает за первую команду с 2017 года. Аренда рассчитана до конца декабря 2022 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет миллион евро", — пишет издание.

Добавим, что «Кайрат» действительно объявил о трансфере Абикена. Правда, полузащитник перешел в павлодарский «Аксу», а не «Аякс». В составе дебютанта КПЛ игрок будет выступать на правах аренды до конца 2022 года.