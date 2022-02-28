ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров

Эти решения приняли бюро совета ФИФА и исполкома УЕФА — высшие директивные органы обеих организаций по решению неотложных вопросов.

«ФИФА и УЕФА приняли совместное решение, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия во всех международных турнирах до дальнейшего уведомления. Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими на Украине. Оба президента (Александер Чеферин, УЕФА, и Джанни Инфантино, ФИФА. — Прим. ред.) надеются, что ситуация на Украине быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — говорится в сообщении.

Мужская сборная России по футболу должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Женская сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.

Кроме того, московский «Спартак» должен был встретиться с «Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги Европы. Первая встреча планировалась на 10 марта в Германии, ответная должна была пройти 17 марта.

Таким образом ФИФА ужесточила свои первоначальные санкции, в которых было указано, что из-за ситуации на Украине Россия не должна принимать международные матчи, а домашние игры должны проходить на нейтральных полях без зрителей. В понедельник исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований представителей России и Белоруссии. В комитете добавили, что спортсмены и команды из этих стран могут участвовать только в нейтральном статусе без использования национальных гимнов и флагов.