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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пеле выписали из больницы после лечения от инфекции

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле выписан из больницы после лечения от инфекции мочевыводящих путей, сообщает Рейтер.

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Согласно заявлению больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (Бразилия), Пеле, которому 81 год, выписали в субботу. Пеле вернулся в больницу 13 февраля для очередного курса химиотерапии для лечения рака толстой кишки. Во время пребывания в медицинском учреждении у него выявили инфекцию мочевыводящих путей.

«Клиническое состояние пациента стабильно. Он вылечился от инфекции. Он продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.

В конце августа прошлого года Пеле был госпитализирован для планового обследования, которое выявило опухоль в кишечнике. Бывший футболист перенес операцию и был выписан в конце сентября.

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