Пеле выписали из больницы после лечения от инфекции

Согласно заявлению больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (Бразилия), Пеле, которому 81 год, выписали в субботу. Пеле вернулся в больницу 13 февраля для очередного курса химиотерапии для лечения рака толстой кишки. Во время пребывания в медицинском учреждении у него выявили инфекцию мочевыводящих путей.

«Клиническое состояние пациента стабильно. Он вылечился от инфекции. Он продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.