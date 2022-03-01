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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский возглавил европейский клуб

Бывший главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский возглавил кипрский «Арис», сообщает пресс-служба клуба.

Кайрат
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Источник: Instagram

Шпилевский после ухода из «Кайрата» летом 2021 года принял клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге», но проработал в нем до сентября. После этого белорус оставался без работы.

В «Кайрате» Шпилевский тренировал с начала 2019 года. Под его руководством алматинцы впервые за 16 лет стали чемпионами, выиграв золото КПЛ-2020.

Добавим, что «Арис» занимает пятое место в чемпионате Кипра. Клуб набрал 36 очков и на десять баллов отстает от лидирующего «Аполлона».

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