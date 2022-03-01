Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский возглавил европейский клуб
Бывший главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский возглавил кипрский «Арис», сообщает пресс-служба клуба.
Кайрат
Бывший главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский возглавил кипрский «Арис», сообщает пресс-служба клуба.
Шпилевский после ухода из «Кайрата» летом 2021 года принял клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге», но проработал в нем до сентября. После этого белорус оставался без работы.
В «Кайрате» Шпилевский тренировал с начала 2019 года. Под его руководством алматинцы впервые за 16 лет стали чемпионами, выиграв золото КПЛ-2020.
Добавим, что «Арис» занимает пятое место в чемпионате Кипра. Клуб набрал 36 очков и на десять баллов отстает от лидирующего «Аполлона».