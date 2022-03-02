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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Российских арбитров не будут назначать на матчи турниров под эгидой УЕФА

УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», — приводит сообщение пресс-службы УЕФА «РИА Новости Спорт».

Решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.

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