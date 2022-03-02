Российских арбитров не будут назначать на матчи турниров под эгидой УЕФА
УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.
УЕФА принял решение не назначать российских арбитров на матчи турниров, проводимых под эгидой организации.
Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», — приводит сообщение пресс-службы УЕФА «РИА Новости Спорт».
Решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.