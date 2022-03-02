Российских арбитров не будут назначать на матчи турниров под эгидой УЕФА

Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.



«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», — приводит сообщение пресс-службы УЕФА «РИА Новости Спорт».