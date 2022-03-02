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21:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» не забил пенальти и проиграл «Тоболу» в матче за Суперкубок Казахстана

Футбольный клуб «Тобол» выиграл первый трофей в новом сезоне Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
Тобол Кс
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Источник: ПФЛК

В матче за Суперкубок Казахстана, который прошел в столице на стадионе «Астана Арена», костанайцы переиграли «Кайрат» — 2:1.

Первым успеха добился «Тобол» на 30-й минуте, когда пенальти реализовал Серикжан Мужиков. Причем он был назначен при помощи VAR.

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Однако не долго радовались болельщики костанайского клуба, так как на 40-й Жоао Пауло шикарным ударом провел ответный мяч.

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После перерыва, а именно на 60-й минуте алматинцы получили шанс выйти вперед в счете — Рубен Брижиду нарушил правила против Маки Баньяка — пенальти после видеопросмотра, но Рикарду Алвеш пробил выше ворот.

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А на 83-й минуте победу «Тоболу» принес казахстанский форвард Айбар Жаксылыков, причем результативную передачу ему отдавал автор первого мяча в новом сезоне Мужиков.

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Напомним, КПЛ-2022 стартует 5 марта. Но «Тобол» и «Кайрат» проведут свои матчи на следующий день, костанайцы дома примут «Акжайык», а алматинцы на своем поле сыграют с «Актобе».

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