«Кайрат» не забил пенальти и проиграл «Тоболу» в матче за Суперкубок Казахстана
Футбольный клуб «Тобол» выиграл первый трофей в новом сезоне Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче за Суперкубок Казахстана, который прошел в столице на стадионе «Астана Арена», костанайцы переиграли «Кайрат» — 2:1.
Первым успеха добился «Тобол» на 30-й минуте, когда пенальти реализовал Серикжан Мужиков. Причем он был назначен при помощи VAR.
Однако не долго радовались болельщики костанайского клуба, так как на 40-й Жоао Пауло шикарным ударом провел ответный мяч.
После перерыва, а именно на 60-й минуте алматинцы получили шанс выйти вперед в счете — Рубен Брижиду нарушил правила против Маки Баньяка — пенальти после видеопросмотра, но Рикарду Алвеш пробил выше ворот.
А на 83-й минуте победу «Тоболу» принес казахстанский форвард Айбар Жаксылыков, причем результативную передачу ему отдавал автор первого мяча в новом сезоне Мужиков.
Напомним, КПЛ-2022 стартует 5 марта. Но «Тобол» и «Кайрат» проведут свои матчи на следующий день, костанайцы дома примут «Акжайык», а алматинцы на своем поле сыграют с «Актобе».