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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Артем Милевский: Прекратите это все. Реально, мы просто в бункере

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский призвал к миру и рассказал, что он вынужден постоянно находиться на паркинге, который служит в качестве бомбоубежища.

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Источник: AP 2022

«Пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Я в бомбоубежище, тут есть вода на всех. Мы просто хотим мира. Я играл в России, играл на Украине, играл в Бресте, в Беларуси. Просто хотим мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми. Прекратите это всё. Реально, это уже затянулось настолько, что просто нельзя это комментировать. Не знаю, какие слова подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что всё решится, и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто», — сказал Милевский на видео в своём «инстаграме».

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Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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