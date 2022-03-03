Артем Милевский: Прекратите это все. Реально, мы просто в бункере

«Пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Я в бомбоубежище, тут есть вода на всех. Мы просто хотим мира. Я играл в России, играл на Украине, играл в Бресте, в Беларуси. Просто хотим мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми. Прекратите это всё. Реально, это уже затянулось настолько, что просто нельзя это комментировать. Не знаю, какие слова подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что всё решится, и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто», — сказал Милевский на видео в своём «инстаграме».