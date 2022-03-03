РФС подаст апелляцию в CAS на решения УЕФА и ФИФА отстранить сборные России

В рамках единого иска на две организации РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено. О сроках рассмотрения иска будет сообщено дополнительно.

Читайте также Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше

«РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры. Российскому футбольному союзу также не было предоставлено право на предоставление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России», — говорится в заявлении РФС.

РФС будет настаивать на ускоренном рассмотрении дела. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.