Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
КАМАЗ
50
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Чайка
30
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Ротор
21
Футбол. Кубок России
18:15
Локомотив
Енисей
04
Футбол. Зарубежный
2.03
Мальорка
Реал Сосьедад
02
Футбол. Зарубежный
4.03
Арминия
Аугсбург
Все события
Фоторепортажи
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС подаст апелляцию в CAS на решения УЕФА и ФИФА отстранить сборные России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях, сообщается в релизе, который опубликован на сайте РФС.

Россия
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В рамках единого иска на две организации РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено. О сроках рассмотрения иска будет сообщено дополнительно.

Читайте также
Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше

«РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры. Российскому футбольному союзу также не было предоставлено право на предоставление своей позиции, чем было нарушено фундаментальное право на защиту. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России», — говорится в заявлении РФС.

РФС будет настаивать на ускоренном рассмотрении дела. В случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать.

ФИФА и УЕФА в связи с ситуацией на Украине 28 февраля объявили о полном исключении российских клубов и сборных из турниров под своей эгидой.

 Норвегия требовала убрать Россию с Кубка мира, но сама снялась. Карма?
Может ли Россия оспорить отстранение паралимпийцев в суде
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь