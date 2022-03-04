Президент УЕФА: Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома

«Я провел 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки.



Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность. Сложно объяснить, какими тяжелыми получились эти переговоры.



Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны упорно работать», — сказал Александер Чеферин.