Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Севилья
Футбол. Кубок России
3.03
Балтика
Чайка
30
Футбол. Кубок России
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
Все события
Фоторепортажи
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
13:56 (мск), источник: Sports.Ru

Президент УЕФА: Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома

Президент УЕФА высказался о ситуации в мире.

Наверх
Источник: Reuters

«Я провел 48 часов, общаясь с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки.

Я обращался в правительства за помощью, но они не всегда могут гарантировать безопасность. Сложно объяснить, какими тяжелыми получились эти переговоры.

Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны упорно работать», — сказал Александер Чеферин.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь