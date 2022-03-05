«Актобе» объявил о трансфере защитника из Молдовы

ФК «Актобе» подписал контракт с защитником из Молдовы Владмиром Гинайтисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летний игрок ранее выступал на родине за клубы «Заря», «Саксан», «Унгень» и «Сфынтул Георге». В КПЛ он не будет считаться легионером, поскольку также имеет российское гражданство.

Гинайтис прошел третьи сборы в составе «Актобе» в Анталье и сыграть за команду легионеров КПЛ в товарищеской игре с национальной сборной Казахстана.

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