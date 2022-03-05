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09:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил о трансфере защитника из Молдовы

ФК «Актобе» подписал контракт с защитником из Молдовы Владмиром Гинайтисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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ФК «Актобе» подписал контракт с защитником из Молдовы Владмиром Гинайтисом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний игрок ранее выступал на родине за клубы «Заря», «Саксан», «Унгень» и «Сфынтул Георге». В КПЛ он не будет считаться легионером, поскольку также имеет российское гражданство.
Гинайтис прошел третьи сборы в составе «Актобе» в Анталье и сыграть за команду легионеров КПЛ в товарищеской игре с национальной сборной Казахстана.
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Публикация от FC AKTOBE | ФК АКТОБЕ (@fcaktobe_official).

Напомним, «Актобе» стартует в КПЛ-2022 матчем против «Кайрата» в Алматы. игра пройдет 6 марта.

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