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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Экс-игрок сборной России Камболов продолжит карьеру в «Актобе»

32-летний российский полузащитник Руслан Камболов продолжит карьеру в Казахстане.

Актобе
Краснодар
Россия
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Источник: РИА "Новости"

Он заключил контракт с клубом «Актобе». В своей новой команде Камболов получил 88-й номер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Камболов выступал в России за московский «Локомотив», «Нижний Новогород», астраханский «Волгарь», нижнекамский «Нефтехимик», казанский «Рубин», «Краснодар» и тульский «Арсенал».

Он выходил на поле в сборных России разных возрастов, в том числе провел шесть матчей за взрослую национальную команду.

Отметим, что Камболов дебютировал за сборную в товарищеском матче с Казахстаном 31 марта 2015 года (0:0).

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