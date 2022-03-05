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14:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» получит «технарь» в первом же матче КПЛ-2022?

В матче первого тура КПЛ-2022 между «Астаной» и «Шахтером» в составе столичного клуба на поле одновременно находились семь легионеров, что противоречит регламенту чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент.

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В стартовом составе вышли разрешенные регламентом шесть легионеров: Марко Милошевич (Сербия), Брайан Силва (Бразилия), Данил Бескоровайный (Украина), Жереми Манзорро (Франция), Педро Эуженио (Португалия) и Марин Томасов (Хорватия).

На 80-й минуте на поле появился либериец Мохаммед Камара, который заменил Абата Аймбетова. При этом никто из перечисленных легионеров не был заменен. Таким образом, Камара стал седьмым легионером в составе «Астаны».

Отметим, что согласно пункта 5.3 статьи об условиях проведения чемпионата в матче премьер-лиги в составе каждой команды могут одновременно находиться на поле не более шести игроков, являющихся легионерами.

Напомним, этот матч завершился нулевой ничьей.

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