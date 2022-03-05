Футболисты борисовского БАТЭ в восьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в восьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в восьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле столичного стадиона «Динамо-Юни» борисовчане имели небольшое преимущество над солигорским «Шахтером», но смогли реализовать его только в самом конце поединка. На 3-й компенсированной минуте второй половины встречи сербский нападающий БАТЭ Неманья Милич воспользовался отличной передачей Валерия Громыко и забил победный гол — 1:0.
Год назад эти же команды также встречались в матче за первый трофей сезона и тогда на поле ФК «Минск» футболисты «Шахтера» впервые завоевали Суперкубок, победив борисовчан в серии послематчевых пенальти.
БАТЭ стал восьмикратным обладателем Суперкубка Беларуси, трижды этот трофей брали футболисты брестского «Динамо», по разу — «Шахтер» и «Гомель».
Ранее встречи за Суперкубок шесть раз проходили на поле ФК «Минск», пять матчей состоялось в столичном футбольном манеже и один на поле пинского стадиона «Волна».