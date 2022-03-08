Василий Уткин: «Моя карьера закончена, я занимаю то положение, которое и хотел бы. Ничего не теряю от того, что не работаю на ТВ»
Василий Уткин высказался о своей карьере на телевидении.
Василий Уткин высказался о своей карьере на телевидении.
— Что пагубнее сказалось на твоей карьере — твоя политическая позиция или то, что ты бухаешь?
— То, что я бухаю, вообще никак пагубно не сказалось.
— Но были же эфиры, которые ты ####### из-за бухла?
— Нет.
— Я находил на «Эхе Москвы» в 2017 году.
— И что? Я не употребляю наркоту, не курю. Что-то же должно меня отличать от нормального человека. Мы выпиваем.
— Ты намного продуктивнее, когда не пьешь.
— Нет. Я довольно много и регулярно работаю. Я приветствую разговоры об алкоголе, но это крайне редко препятствует тому, что я делаю.
— Ты доволен, как развивается твоя карьера?
— Я считаю, что моя карьера закончена.
— В смысле?
— Карьера — это путь по ступенькам и так далее. Моя карьера закончена, потому что я сейчас занимаю то положение, которое и хотел бы занимать. Я просто представляю сам себя. И занимаюсь чем считаю нужным.
— Но это счастливый конец?
— Ничто, что связано со мной, не имеет счастливого конца. Я живу грустной счастливой жизнью.
— Тебе не кажется, что другие люди переживают за тебя больше, чем ты? Говорят: «Вась, ну как же так, ты такой талант, а не комментируешь на ТВ».
— Эти люди не понимают, в чем заключается мое поприще. Я ничего не теряю от того, что не работаю на телевидении.
— Они зря переживают за тебя?
— Они за себя переживают. Хотят, чтобы я для них комментировал. Я это очень уважаю и ценю, но я правда больше не могу этим заниматься. И не хочу больше.
— Почему?
— Это меня не особенно интересует. Для меня это теперь стало хобби, — сказал Уткин.