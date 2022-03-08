Василий Уткин: «Моя карьера закончена, я занимаю то положение, которое и хотел бы. Ничего не теряю от того, что не работаю на ТВ»

— Что пагубнее сказалось на твоей карьере — твоя политическая позиция или то, что ты бухаешь?

— То, что я бухаю, вообще никак пагубно не сказалось.

— Но были же эфиры, которые ты ####### из-за бухла?

— Нет.

— Я находил на «Эхе Москвы» в 2017 году.

— И что? Я не употребляю наркоту, не курю. Что-то же должно меня отличать от нормального человека. Мы выпиваем.

— Ты намного продуктивнее, когда не пьешь.

— Нет. Я довольно много и регулярно работаю. Я приветствую разговоры об алкоголе, но это крайне редко препятствует тому, что я делаю.

— Ты доволен, как развивается твоя карьера?

— Я считаю, что моя карьера закончена.

— В смысле?

— Карьера — это путь по ступенькам и так далее. Моя карьера закончена, потому что я сейчас занимаю то положение, которое и хотел бы занимать. Я просто представляю сам себя. И занимаюсь чем считаю нужным.

— Но это счастливый конец?

— Ничто, что связано со мной, не имеет счастливого конца. Я живу грустной счастливой жизнью.

— Тебе не кажется, что другие люди переживают за тебя больше, чем ты? Говорят: «Вась, ну как же так, ты такой талант, а не комментируешь на ТВ».

— Эти люди не понимают, в чем заключается мое поприще. Я ничего не теряю от того, что не работаю на телевидении.

— Они зря переживают за тебя?

— Они за себя переживают. Хотят, чтобы я для них комментировал. Я это очень уважаю и ценю, но я правда больше не могу этим заниматься. И не хочу больше.

— Почему?

— Это меня не особенно интересует. Для меня это теперь стало хобби, — сказал Уткин.