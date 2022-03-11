В Норвегии допустили российскую детскую футбольную сборную до турнира, несмотря на мировые санкции

По информации источника, в федерации спорта решили, что детский и юношеский спорт не должны быть затронуты, несмотря на мировые санкции в отношении России.

«Я рада, что сегодня мы приняли решение, которое разъясняет цель норвежской спортивной ассоциации, чтобы дети и молодежь из всех стран, насколько это возможно, могли участвовать в играх и спортивных мероприятиях», — приводит слова президента Норвежской федерации спорта Берит Кьолл NRK.

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В организации «Спаси детей» остались довольны решением Норвежской федерации спорта.

«Мы очень рады, что Норвежская федерация спорта и президент федерации приняли решение принимать детей как из России, так и из Белоруссии», — заявила руководитель организации Моника Сидгард.

Организаторы Кубка Норвегии также подтвердили, что команды из России и Беларуси теперь могут участвовать в турнире.

«Я думаю, что Норвежская федерация спорта отнеслась к данному вопросу серьезно. Они приняли хорошее решение», — сказал генеральный директор Кубка Норвегии Пол Трелвик.