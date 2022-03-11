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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл второй матч подряд и стал единоличным лидером КПЛ-2022

«Кайрат» победил «Махтаарал» во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Решающий гол с пенальти на 26-й минуте забил Хосе Канте. При этом хозяева доигрывали вдесятером вследствие удаления Биляла Себахи на 78-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге алматинский клуб одержал вторую победу подряд и стал единоличным лидером чемпионата, тогда как дебютант КПЛ потерпел первое поражение.

В первом туре «Кайрат» дома оказался сильнее «Актобе» (2:0), а «Махтаарал» в гостях сыграл вничью с «Ордабасы» (1:1).

В третьем туре, 17 марта, «Кайрат» на своем поле примет «Тараз», а «Махтаарал» на выезде встретится с «Атырау».

Результаты других игр второго тура: «Тараз» — «Ордабасы» (1:0), «Аксу» — «Астана» (1:0), «Кызыл-Жар» — «Шахтер» (0:1), «Каспий» — «Тобол» (0:0), «Актобе» — «Атырау» (2:1). Матч «Акжайык» — «Туран» перенесен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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