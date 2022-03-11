«Кайрат» выиграл второй матч подряд и стал единоличным лидером КПЛ-2022
«Кайрат» победил «Махтаарал» во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» победил «Махтаарал» во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Решающий гол с пенальти на 26-й минуте забил Хосе Канте. При этом хозяева доигрывали вдесятером вследствие удаления Биляла Себахи на 78-й минуте.
В итоге алматинский клуб одержал вторую победу подряд и стал единоличным лидером чемпионата, тогда как дебютант КПЛ потерпел первое поражение.
В первом туре «Кайрат» дома оказался сильнее «Актобе» (2:0), а «Махтаарал» в гостях сыграл вничью с «Ордабасы» (1:1).
В третьем туре, 17 марта, «Кайрат» на своем поле примет «Тараз», а «Махтаарал» на выезде встретится с «Атырау».
Результаты других игр второго тура: «Тараз» — «Ордабасы» (1:0), «Аксу» — «Астана» (1:0), «Кызыл-Жар» — «Шахтер» (0:1), «Каспий» — «Тобол» (0:0), «Актобе» — «Атырау» (2:1). Матч «Акжайык» — «Туран» перенесен в связи с неблагоприятными погодными условиями.