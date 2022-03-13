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12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб одержал первую победу под руководством Шпилевского

Кипрский «Арис» одержал первую победу под руководством бывшего главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Арис» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра одолел «Пафос» — 2:1. В первом тайме дубль оформил форвард «Ариса» Мариуш Стемпински. Во второй половине Дуглас Аурелио отквитал один мяч.

Д дебютном матче Шпилевского в чемпионате Кипра «Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом.

Шпилевский после ухода из «Кайрата» летом 2021 года принял клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге», но проработал в нем до сентября, а в феврале 2022-го возглавил «Арис».

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