Европейский клуб одержал первую победу под руководством Шпилевского

«Арис» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра одолел «Пафос» — 2:1. В первом тайме дубль оформил форвард «Ариса» Мариуш Стемпински. Во второй половине Дуглас Аурелио отквитал один мяч.

Шпилевский после ухода из «Кайрата» летом 2021 года принял клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге», но проработал в нем до сентября, а в феврале 2022-го возглавил «Арис».