Европейский клуб одержал первую победу под руководством Шпилевского
Кипрский «Арис» одержал первую победу под руководством бывшего главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кипрский «Арис» одержал первую победу под руководством бывшего главного тренера «Кайрата» Алексея Шпилевского, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Арис» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра одолел «Пафос» — 2:1. В первом тайме дубль оформил форвард «Ариса» Мариуш Стемпински. Во второй половине Дуглас Аурелио отквитал один мяч.
Д дебютном матче Шпилевского в чемпионате Кипра «Арис» сыграл вничью с АПОЭЛом.
Шпилевский после ухода из «Кайрата» летом 2021 года принял клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге», но проработал в нем до сентября, а в феврале 2022-го возглавил «Арис».