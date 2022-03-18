Как изменились звезды советского футбола 1980-х: Дасаев, Заваров, Литовченко

Ринат Дасаев

Тогда: вратарь «Спартака», «Севильи».

Сейчас: тренер вратарей в академии «Спартака», 64 года.

Легенда «Спартака» и лучший вратарь мира 1988 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики окончил карьеру в начале 1990-х в «Севилье». После остался в Испании и продолжил работать в своем последнем клубе — только теперь в роли тренера вратарей. В 1998 году Дасаев вернулся в Россию и с тех пор тренировал киперов в «Спартаке», сборной России, дубле «Спартака» и «Спартаке-2». Сейчас великий вратарь работает с ребятами 2011 и 2013 г.р в академии «Спартака» им. Федора Черенкова.

Геннадий Литовченко

Тогда: полузащитник «Днепра», «Динамо» Киев.

Сейчас: тренер «Полесье», 58 лет.

Лучший футболист 1984 года в СССР закончил карьеру в 33 в одесском «Черноморце». С тех пор Литовченко работает тренером. За 26 лет он успел потренировать девять украинских клубов, среди которых киевский ЦСКА, «Металлист» и «Кривбас», поработать с Украиной-U21 и главной сборной страны, а также в тренерском штабе двух российских команд — «Динамо» и «Волга». Сейчас Литовченко трудится в качестве ассистента главного тренера «Полесье» — середняка Первой украинской лиги.

Анатолий Демьяненко

Тогда: защитник «Динамо», Киев.

Сейчас: вице-президент УАФ, 63 года.

Знаменитый капитан киевского «Динамо» сумел блеснуть в своем клубе и в качестве тренера. Демьяненко возглавил киевлян в 2005-м, в 2006-м выиграл Кубок страны, а в 2007-м оформил с командой золотой требл и был заслуженно признан лучшим тренером года в Украине. Впрочем, на этом серьезные успехи на тренерском поприще у Демьяненко закончились. Впредь он работал с «Нефтчи», узбекским «Насафом», «Волынью» и словакской «Нитрой», но сумел выиграть лишь Кубок АФК (с «Насафом») — второй по значимости турнир, проводимый Азиатской конфедерацией футбола. В 2020-м Демьяненко сделал паузу в тренерской карьере и получил должность в Украинской ассоциации футбола.

Александр Заваров

Тогда: полузащитник СКА Ростов, «Зари», «Динамо» Киев, «Ювентуса».

Сейчас: скаут «Динамо» Киев, 60 лет.

Легендарный советский полузащитник после окончания карьеры, как и многие его коллеги, подался в тренеры. Начал с французского «Сен-Дизье» и вывел клуб из пятого в четвертый дивизион, потом взял Кубок Швейцарии с «Вилем», транзитом через казахский «Женис» и украинский «Металлист» перебрался в киевский «Арсенал» — с ним Заваров ничего не выиграл, но зато вывел почти обанкротившийся клуб из застоя и самостоятельно привлек инвесторов. После недолго работал помощником Михаила Фоменко в сборной Украины, а с 2018 года трудится в селекционной службе киевского «Динамо».

Павел Яковенко

Тогда: полузащитник «Металлиста», «Динамо» Киев.

Сейчас: без работы, 57 лет.

Стал тренером после окончания карьеры и легендарный полузащитник киевского «Динамо» Яковенко. За 28 лет он поработал с семью клубами из России и Украины, среди которых «Металлург», «Уралан», «Химки» и «Кубань», а также с молодежной сборной Украины, но главным и единственным его достижением в роли тренера стала победа в Первой Лиге России (с «Ураланом»). Последним местом работы Яковенко была «Оболонь». Он возглавил клуб из Киева в октябре 2020 года: под его руководством команда выиграла девять матчей, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла. Руководство «Оболони» посчитало такие результаты неудовлетворительным, поэтому рассталось с тренером. Яковенко оставил клуб в мае 2021 года — на восьмом месте Первой лиги Украины.

Сергей Родионов

Тогда: нападающий «Спартака».

Сейчас: президент академии «Спартака», 59 лет.

Прославленный форвард «Спартака» начинал свою постигроцкую карьеру с тренерской деятельности: возглавлял «Спартак-2» и дубль «Спартака», а также работал ассистентом в «Спартаке», «Спартаке» Луховицы и «Анжи». В 2010 году Родионов окончил обучение в ВШТ на тренерских курсах и получил лицензию Pro, однако вскоре, по иронии судьбы, с тренерской работой завязал и переключился на менеджерские должности. Возглавлял академию «Спартака», затем был гендиректором и спортивным директором московского клуба, а августе 2019-го вернулся в академию, которой управляет до сих пор.

Алексей Михайличенко

Тогда: полузащитник «Динамо» Киев.

Сейчас: спортивный директор «Динамо» Киев, 58 лет.