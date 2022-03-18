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17:32 (мск), источник: Sputnik.kz

Олжас Абраев назначен новым генсеком Казахстанской федерации футбола

НУР-СУЛТАН, 18 мар — Sputnik. В повестку дня заседания были включены вопросы об утверждении положений, регламентов и календарей футбольных мероприятий на текущий 2022 год.

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Одним из рассмотренных вопросов и принятых решений Исполнительным комитетом стало назначение генеральным секретарем Олжаса Абраева.

Выбор кандидата на место генерального секретаря был определен в соответствии с критериями оценки профессиональных навыков и компетенций, таких как управление командой, стратегическое видение и мышление, лидерские качества, индивидуальная эффективность, опыт работы с международными организациями.

Олжас Абраев с 2018 года возглавляет ассоциацию «Профессиональной футбольной лиги Казахстана». За свою многолетнюю профессиональную карьеру занимал различные должности в системе казахстанского футбола.

Абраев сохранит за собой пост президента ПФЛК до следующей конференции федерации. Предыдущий генсек Азамат Айтхожин покинул свой пост, на котором работал с 2018 года.

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