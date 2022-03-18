Олжас Абраев назначен новым генсеком Казахстанской федерации футбола

Одним из рассмотренных вопросов и принятых решений Исполнительным комитетом стало назначение генеральным секретарем Олжаса Абраева.

Выбор кандидата на место генерального секретаря был определен в соответствии с критериями оценки профессиональных навыков и компетенций, таких как управление командой, стратегическое видение и мышление, лидерские качества, индивидуальная эффективность, опыт работы с международными организациями.

Олжас Абраев с 2018 года возглавляет ассоциацию «Профессиональной футбольной лиги Казахстана». За свою многолетнюю профессиональную карьеру занимал различные должности в системе казахстанского футбола.