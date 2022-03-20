Сборная СССР отказалась играть в стыках перед ЧМ-1974. Виноваты американцы?

Наших подставили с жеребьевкой?

Сборная Советского Союза по футболу в те времена была грозной силой в мировом футболе. Победа на чемпионате Европы — 1960, два финала в 1964 и 1972 годах; регулярные выходы в плей-офф и борьба за медали чемпионатов мира — результаты говорили сами за себя. Поэтому совершенно неудивительно, что советские футболисты уверенно выиграли свою группу в отборе на мировое первенство 1974 года, хотя в соперниках была в том числе мощная Франция.

В команде происходила смена поколений, но даже в таких условиях сборная СССР оставалась одним из фаворитов. Проблема была в том, что, несмотря на победу в группе, нашим футболистам все равно пришлось играть стыковые матчи. Дело в том, что тогда в ФИФА придумали нововведение. Победитель девятой европейской группы должен был провести стыковой матч с лучшей командой в третьей группе южноамериканского отбора.

Как вы думаете, кто попал в девятую группу? Конечно же, сборная Советского Союза. К слову, именно с тех времен пошли разговоры про «нагретые шары» на жеребьевках, которые продолжаются по сей день. Конспирологи даже уверяли, что в ЦРУ заранее знали о военном перевороте в Чили и предупредили ФИФА, чтобы те отправили сборную СССР именно в девятую группу.

Тем не менее даже при таких раскладах мало у кого были сомнения, что советские футболисты обыграют южноамериканцев в двух матчах и пробьются на мировое первенство. Чилийцы тогда были довольно средней командой. На чемпионат мира — 1970 они не попали, да и в стыки следующего турнира квалифицировались с большим трудом, сломив сопротивление еще более скромной сборной Перу в дополнительное время.

Почему военный переворот волновал СССР?

Первый матч в Москве должен был пройти 26 сентября 1973-го, а ответный — в ноябре того же года. Однако проблема была в том, что в Чили 11 сентября случился военный переворот, в результате которого СССР разорвал все дипломатические связи с этой южноамериканской страной.

Почему же Советский Союз так волновал этот военный переворот? На выборах президента Чили в 1970 году победил Сальвадор Альенде, считавшийся другом СССР и разделявший взгляды советского правительства. Придя к власти, социалисты в Чили быстро национализировали все крупные частные компании и банки. Очевидно, это не нравилось Америке, потому что североамериканские фирмы вложили большие капиталы в чилийскую промышленность.

Помимо этого, правительству США не нравилось то, что в Чили росли антиамериканские настроения. Их потихоньку подхватывали и в соседней Аргентине. Терять влияние в Южной Америке явно не входило в планы США. Поэтому там сделали все, чтобы поспособствовать экономическому кризису в Чили и поставить туда свое правительство.

ЦРУ проделало огромную работу в этом направлении. Так называемое тайное вмешательство США в Чили было обширным и непрерывным. В ЦРУ потратили более 8 миллионов долларов на то, чтобы организовать военный переворот в 1973 году. По тем временам это были огромные деньги.

Переворот начался в ночь с 10 на 11 сентября на кораблях ВМС Чили, которые участвовали в совместных с США учениях. Несколько сотен сторонников правительства Альенде были расстреляны и сброшены в море. Дальше были уже штурм столицы Чили Сантьяго, захват телецентра, радио и ряда других важных объектов. Командовал всем генерал Аугусто Пиночет.

В результате захвата президентского дворца был убит глава страны Альенде. Хотя Пиночет уверял, что Сальвадор совершил самоубийство, в это никто не поверил. Осадное положение сохранялось в течение следующего месяца, были убиты десятки тысяч человек, а Национальный стадион в Чили, где должна была играть сборная СССР, превратился в концлагерь. Там планомерно уничтожали всех, кто был не согласен с новой властью.

Что случилось в ответном матче?

Просто удивительно, как чилийских футболистов, среди которых было немало сторонников Альенде, отпустили на игру в Москву. Пиночет мотивировал это тем, что надо показать всему миру, что в Чили все хорошо и они пропагандируют настоящие демократические ценности. В итоге чилийская сборная добралась до Советского Союза и героически отстояла ничью в Москве — 0:0. Наша команда создала много моментов, но забить так и не сумела.

И тогда встал вопрос об ответном матче. Правительство СССР во главе с Леонидом Брежневым не хотело пускать футболистов в ставшую недружественной южноамериканскую страну. Были направлены запросы в ФИФА о проведении игры на нейтральном поле. Однако в ФИФА отказали. Причем тут, надо признать, в организации поступили справедливо. Они изначально предлагали провести два матча на нейтральном поле, что было бы логичным решением. Но в СССР настояли на проведении первой встречи в Москве, поэтому по всем правилам ответная игра должны была пройти в Сантьяго.

Все закончилось скандалом. Наши футболисты не прилетели на матч, хотя в Чили до последнего ждали их приезда. В итоге чилийцы вышли на матч на том самом Национальном стадионе в Сантьяго в присутствии пяти тысяч зрителей. Австрийский арбитр отказался участвовать в этом фарсе, поэтому игру вышел обслуживать местный судья. Он засчитал взятие ворот сборной СССР, когда на 17-й секунде матча капитан чилийцев Франсиско Вальдес демонстративно забил в пустые ворота.