В Бразилии экс-игроку «Реала» разбили лицо в кровь броском телефона: видео
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболист бразильского «Гремио» Лукас Силва получил травму в результате попадания в лицо брошенного с трибуны мобильного телефона.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболист бразильского «Гремио» Лукас Силва получил травму в результате попадания в лицо брошенного с трибуны мобильного телефона.
Инцидент произошел в матче чемпионата штата против «Интернасьонала».
В результате игрок получил рассечение и был заменен. Силве 28 лет, ранее он выступал за мадридский «Реал» и французский «Марсель».