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14:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Бразилии экс-игроку «Реала» разбили лицо в кровь броском телефона: видео

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Футболист бразильского «Гремио» Лукас Силва получил травму в результате попадания в лицо брошенного с трибуны мобильного телефона.

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Источник: AFP 2022

Инцидент произошел в матче чемпионата штата против «Интернасьонала».

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате игрок получил рассечение и был заменен. Силве 28 лет, ранее он выступал за мадридский «Реал» и французский «Марсель».

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