Дик Адвокат прервал свою пенсию и возглавил «Утрехт»
74-летний голландский тренер Дик Адвокат прервал свою пенсию и вернулся к работе. Он получил должность специального консультанта в нидерландском клубе «Утрехт».
74-летний голландский тренер Дик Адвокат прервал свою пенсию и вернулся к работе. Он получил должность специального консультанта в нидерландском клубе «Утрехт».
Бывший главный тренер питерского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат после трех с лишним месяцев пребывания на пенсии решил вернуться к активной работе. Он заключил соглашение с нидерландским клубом «Утрехт», в котором займет должность специального консультанта. При этом, местные СМИ настаивают на том, что на самом деле Адвокат заранее оговорил, что он получит полную власть в команде, у которой есть «временный тренер» Рик Крюйс.
За 44 когда своей тренерской карьеры Дик Адвокат успел потренировать 14 разных клубов и шесть национальных сборных, под его руководством команды провели более 1100 официальных матчей. В 2006—2009 годах он тренировал санкт-петербургский «Зенит» — при нем питерский клуб добился наибольших успехов в своей истории, выиграв не только чемпионат и суперкубок России, но еще и Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
В ноябре 74-летний Адвокат решил завершить свою карьеру после того, как ему не удалось вывести сборную Ирака на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.