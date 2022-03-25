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09:28 (мск), источник: Новости Перми

Футбольный клуб «Звезда» сообщил о финансовых проблемах

Как сказано в соцсетях футбольного клуба «Звезда», зарплаты футболистам и сотрудникам задерживаются за последние два месяца.

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Это произошло из-за того, что ситуация с привлечением спонсорских средств тяжелая.

«Тем не менее, благодаря помощи правительства Пермского края средства найдены, и мы ожидаем поступления в течение недели. Как только поступят деньги, клуб сразу рассчитается с футболистами и сотрудниками», — сказано в сообщении клуба.

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