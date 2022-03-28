Сколько зарабатывали звезды советского футбола 80-х: зарплаты в «Динамо» Киев, «Зените» и «Спартаке»

Ни для кого не секрет, что в СССР футболисты не заключали с клубами профессиональные контракты. Многие числились рабочими на заводах или якобы служили в армии. Сравнивая с сегодняшними реалиями, советские игроки получали небольшие зарплаты, но в то время они точно не бедствовали. Дело в том, что во многих клубах существовала система премиальных, благодаря которым звезды советского футбола жили в достатке и комфорте. Рассказываем, сколько они зарабатывали в 80-е годы.

Сколько получали советские футболисты в топовых клубах СССР?

Например, легенда киевского «Динамо» Вадим Евтушенко в интервью клубному журналу рассказывал, что в СССР все футболисты работали инструкторами по спорту:

«Во-первых, в наше время были совсем другие зарплаты у футболистов. Тогда не было профессиональных контрактов, и все мы работали инструкторами по спорту. Так тогда называлась должность футболиста. Зарплата инструктора в команде высшей лиги была 250 рублей в месяц. Как для того времени, повыше средней, но не очень высокая. Были еще и премии, но о таких деньгах, как сейчас, мы и не думали». Вадим Евтушенко

Пожалуй, одним из самых высокооплачиваемых игроков в советское время был звезда киевского «Динамо» и обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин. Он рассказывал, как удивлялись иностранные футболисты, когда узнавали зарплату коллег из СССР:

«У меня было несколько предложений от отечественных клубов, но я от них отказался. Почему-то считают, что это связано с тем, что Блохин требует слишком больших денег. Это абсолютно не соответствует действительности. Я не прошу ничего необычного, а больше интересуюсь условиями для работы, тренировок. Деньги, кстати, нас в свое время не волновали. У нас в “Динамо” никто за забитые голы не получал. За победу полагалось каждому чистыми 51 рубль. Я, как майор милиции, получал за выслугу лет 320 рублей, еще двадцать за звание заслуженного мастера спорта. Когда играли с “Сент-Этьеном”, французы нас спрашивали, сколько мы получим за победу, и мы отвечали, что долларов 500. Они вообще обалдели — у них зарплата была что-то около пяти тысяч. Футболист должен отрабатывать свою зарплату. Сейчас многие этого не делают».

В 1984 году «Зенит» выиграл свое единственное чемпионство во времена СССР. Для многих победа ленинградцев стала неожиданностью, а один из лидеров «Зенита» Юрий Желудков позже в интервью газете «Невское время» рьяно опровергал слухи о том, что им подарили по «Волге»:

«О, это отдельная история! Нас собрали в Ленгорисполкоме и торжественно вручили каждому: часы, пепельницу и почетный знак с литерой “Л”. Все мы были приписаны к объединению ЛОМО. Например, в моей трудовой книжке сохранилась запись: “Инструктор по спорту”. Официальная ставка в “Зените” была 300 рублей, по 100 выплачивали за победы, что-то давал Спорткомитет. По итогам чемпионского сезона произвели перерасчет и выплатили премию где-то около трех тысяч советских рублей. Конечно, для простого инженера это была огромная сумма, но если сравнить с призовыми сегодняшних звезд футбола… В нашей команде в основном собрались коренные ленинградцы, и руководство не переставало повторять: “Вы должны гордиться, что живете в таком городе” и т. д. и т. п. Мы с ребятами до сих пор шутим, что, мол, играли “за памятники”. Мне непонятно, откуда пошли слухи, что в 1984 году зенитовцам подарили по “Волге”. Извините, мы сами покупали эти машины за 15 (!) тысяч рублей, занимая деньги друг у друга. Просто нам дали возможность приобрести автомобили вне очереди».

Уже во второй половине 80-х в московском «Динамо» заиграл нападающий Сергей Кирьяков. По его словам в интервью «Советскому спорту», в клубе он получал хорошие премиальные, благодаря которым жил безбедно.

«В “Динамо” в среднем у меня был оклад примерно 350 рублей в месяц. Но были еще и хорошие премиальные. В удачные сезоны зарплата доходила до 1500 рублей. На эти деньги жил безбедно. Но главное, я получил бесплатно сначала однокомнатную, а потом двухкомнатную квартиру. А перед отъездом в “Карлсруэ” в 1992 году за символическую сумму выкупил две иномарки. Для простых людей тогда это было большой проблемой. В Германии убедился в том, что мои прежние заработки не шли ни в какое сравнение с тем, что я получал по контракту».

Нападающему Дмитрию Радченко на рубеже 80-х — 90-х годов удалось поиграть сначала в «Зените», а позже в «Спартаке», куда он перешел за год до распада СССР. В интервью «Спорт день за днем» он отметил, что не почувствовал особой разницы в зарплате.

«Если честно, то я как-то особо не заметил. В “Зените” у меня была зарплата, насколько я помню, 150 рублей, в “Спартаке” — 220. Не скажу, что бытовые и материальные условия тогда сильно различались». Дмитрий Радченко