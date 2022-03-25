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19:03 (мск), источник: Sputnik.kz

Рай Влут официально подписал контракт с «Астаной»

НУР-СУЛТАН, 25 мар — Sputnik. Футбольный клуб «Астана» подписал контракт с нидерландским нападающим Райем Влут.

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Рай имеет богатый опыт выступления в Европе: свою карьеру он начинал в составе нидерландского ПСВ. Кроме того, на родине он представлял такие команды, как «Эйндховен», «Камбюр» и «НАК Бреда».

Последним клубом 26-летнего нападающего был нидерландский «Хераклес». Всего на профессиональном уровне он провел свыше 250 матчей, забил 84 гола и отдал 29 результативных передач.

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