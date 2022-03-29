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10:26 (мск), источник: Sport24

Хиддинк вернется в ПСВ. Он станет координатором в тренерском штабе Ван Нистелроя

ПСВ на этой неделе должен объявить о новом тренерском штабе.

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Источник: AP 2022

Как сообщает Voetbal International, Руд ван Нистелрой возглавит клуб со следующего сезона. Его ассистентом будет Фред Рюттен. В штабе также будет работать Гус Хиддинк в роли координатора.

Для Хиддинка это будет третий приходит в клуб. Ранее он работал ассистентом главного тренера с 1984 года по 1987, а затем стал главным тренером до 1990 года. Позднее он возвращался в команду на период с 2002 по 2006 год.

С ПСВ он шесть раз выигрывал национальное первенство, четыре раза Кубок Нидерландов, а также Кубок европейских чемпионов.

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