Хиддинк вернется в ПСВ. Он станет координатором в тренерском штабе Ван Нистелроя

Как сообщает Voetbal International, Руд ван Нистелрой возглавит клуб со следующего сезона. Его ассистентом будет Фред Рюттен. В штабе также будет работать Гус Хиддинк в роли координатора.

Для Хиддинка это будет третий приходит в клуб. Ранее он работал ассистентом главного тренера с 1984 года по 1987, а затем стал главным тренером до 1990 года. Позднее он возвращался в команду на период с 2002 по 2006 год.