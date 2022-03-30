Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков

По новому регламенту, который вступит в силу 1 июля, минимальным сроком аренды будет промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Аренда игрока, уже находящегося в аренде, запрещена. Также ФИФА ограничила количество аренд в течение сезона между одними и теми же клубами (не более трех игроков взятых в аренду у одного клуба и не более трех — отданных в аренду одному клубу). Обязательным станет требование письменного соглашения, определяющего условия аренды (включая продолжительность и финансовые условия).