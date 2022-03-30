Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды игроков, сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды игроков, сообщается на сайте организации.
По новому регламенту, который вступит в силу 1 июля, минимальным сроком аренды будет промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Аренда игрока, уже находящегося в аренде, запрещена. Также ФИФА ограничила количество аренд в течение сезона между одними и теми же клубами (не более трех игроков взятых в аренду у одного клуба и не более трех — отданных в аренду одному клубу). Обязательным станет требование письменного соглашения, определяющего условия аренды (включая продолжительность и финансовые условия).
Новые правила не коснутся игроков в возрасте 21 года и младше, а также воспитанников клубов, так как основными целями новых правил являются развитие молодых игроков и содействие конкуренции.
ФИФА сообщила о готовящихся изменениях в правилах аренды футболистов в январе. Внедрение новых правил аренды планировалось в июле 2020 года, но процесс был отложен из-за пандемии коронавируса.