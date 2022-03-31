91 553 зрителя — новый рекорд женского футбола! Переполненный «Камп Ноу» на класико «Барсы» и «Реала» в четвертьфинале ЛЧ

Последние класико «Барселона» — «Реал» на «Камп Ноу»
|Дата
|Зрители
|апрель 2016
|98 402
|декабрь 2016
|98 485
|май 2018
|97 939
|октябрь 2018
|93 265
|декабрь 2019
|93 426
|октябрь 2020
|ковидные ограничения
|октябрь 2021
|86 422
Прежний рекорд держался 23 года.
Женская «Барселона» продолжает переписывать историю: класико с «Реалом» в четвертьфинале ЛЧ собрало на «Камп Ноу» 91 553 зрителя.
Это обновление рекордной посещаемости матча в женском футболе — побит рекорд, установленный в 1999-м на финале чемпионата мира в США.
Разумеется, существенно превзойден и рекорд для клубного женского футбола. Он продержался три года: в 2019-м матч «Атлетико» — «Барселона» с трибун стадиона «Ванда Метрополитано» посмотрели 60 739 фанатов.
«Собрать 91 тысячу — амбициозная цель, но мы принимаем вызов и хотим побить рекорд», — говорил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Получилось.
Самый посещаемый матч в истории женского футбола
Женская «Барселона» и прежде играла на «Камп Ноу», но такой масштаб ошеломителен на фоне привычной жизни команды: обычно «Барса» проводит матчи на стадионе Йохана Кройффа на клубной базе. Там она в среднем собирает 2 938 зрителей (лучшая посещаемость в высшем женском дивизионе Испании).
По ходу матча «Барселона» проигрывала 1:2, но перевернула сценарий и выиграла 5:2. По сумме двух матчей в четвертьфинале «Реал» бит — 3:8.
Событие настолько громкое и важное, что перед матчем на «Камп Ноу» выложили мозаику со словами: «Больше, чем расширение прав и возможностей».
Всего на «Камп Ноу» было нанесено 77 мозаик с 1992 года. Обычно их готовят и выкладывают на мужское класико — но женская «Барса» давно доказывает, что нет ничего невозможного.
Для «Камп Ноу» это самый богатый на зрителей матч сезона. Октябрьское класико «Барселоны» и «Реала» собрало 86 422 зрителя.
Вот сравнение с мужскими матчами:
|Дата
|Зрители
|апрель 2016
|98 402
|декабрь 2016
|98 485
|май 2018
|97 939
|октябрь 2018
|93 265
|декабрь 2019
|93 426
|октябрь 2020
|ковидные ограничения
|октябрь 2021
|86 422
На фоне «Реала» достижения «Барселоны» выглядят особенно сильно: «Мадрид» женскую команду создал только в 2020-м и пока не сильно вкладывается в проект. Из семи класико «Барса» выиграла все. Общий счет встреч — 25:5.
В полуфинале женской Лиги чемпионов «Барса» сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Вольфсбург». В прошлом году «Барселона» впервые выиграла главный европейский трофей, разгромив в финале «Челси» (4:0).
Каталонская команда удерживает 100% показатель побед в сезоне — восхититесь общей статистикой (показатели — до матча с «Реалом»).
Женская «Барса» в сезоне-2021/22
«Приятно видеть игру этой команды. Они показывают нам правильный путь, — восхищается Хави. — Как “Дрим тим” Кройффа или “Барса” Пепа. Они показывают нам, как нужно играть. Они — пример для мужского футбола».
Тимур Боков