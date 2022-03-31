Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
29.03
Португалия
Северная Македония
20
Футбол. Чемпионат мира
29.03
Польша
Швеция
20
Футбол. Премьер-лига
1.04
Рубин
Химки
Футбол. Зарубежный
1.04
Унион Б
Кельн
Футбол. Первый дивизион
2.04
СКА-Хабаровск
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
2.04
Томь
Енисей
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
11:08 (мск), источник: Sports.Ru

91 553 зрителя — новый рекорд женского футбола! Переполненный «Камп Ноу» на класико «Барсы» и «Реала» в четвертьфинале ЛЧ

Прежний рекорд держался 23 года.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Женская «Барселона» продолжает переписывать историю: класико с «Реалом» в четвертьфинале ЛЧ собрало на «Камп Ноу» 91 553 зрителя.

Это обновление рекордной посещаемости матча в женском футболе — побит рекорд, установленный в 1999-м на финале чемпионата мира в США.

Разумеется, существенно превзойден и рекорд для клубного женского футбола. Он продержался три года: в 2019-м матч «Атлетико» — «Барселона» с трибун стадиона «Ванда Метрополитано» посмотрели 60 739 фанатов.

«Собрать 91 тысячу — амбициозная цель, но мы принимаем вызов и хотим побить рекорд», — говорил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Получилось.

Самый посещаемый матч в истории женского футбола

  • Прежний рекорд: 90 195 зрителей, финал ЧМ-1999, сборная США 0:0 сборная Китая (пен. 5:4), Пасадена
  • Новый рекорд: 91 533 зрителей, четвертьфинал ЛЧ, «Барселона» 5:2 «Реал», Барселона

Женская «Барселона» и прежде играла на «Камп Ноу», но такой масштаб ошеломителен на фоне привычной жизни команды: обычно «Барса» проводит матчи на стадионе Йохана Кройффа на клубной базе. Там она в среднем собирает 2 938 зрителей (лучшая посещаемость в высшем женском дивизионе Испании).

По ходу матча «Барселона» проигрывала 1:2, но перевернула сценарий и выиграла 5:2. По сумме двух матчей в четвертьфинале «Реал» бит — 3:8.

Событие настолько громкое и важное, что перед матчем на «Камп Ноу» выложили мозаику со словами: «Больше, чем расширение прав и возможностей».

Всего на «Камп Ноу» было нанесено 77 мозаик с 1992 года. Обычно их готовят и выкладывают на мужское класико — но женская «Барса» давно доказывает, что нет ничего невозможного.

А если сравнить с мужскими класико?

Для «Камп Ноу» это самый богатый на зрителей матч сезона. Октябрьское класико «Барселоны» и «Реала» собрало 86 422 зрителя.

Вот сравнение с мужскими матчами:

Последние класико «Барселона» — «Реал» на «Камп Ноу»

ДатаЗрители
апрель 201698 402
декабрь 201698 485
май 201897 939
октябрь 201893 265
декабрь 201993 426
октябрь 2020ковидные ограничения
октябрь 202186 422

На фоне «Реала» достижения «Барселоны» выглядят особенно сильно: «Мадрид» женскую команду создал только в 2020-м и пока не сильно вкладывается в проект. Из семи класико «Барса» выиграла все. Общий счет встреч — 25:5.

«Барселона» — доминирующая сила в женском футболе

В полуфинале женской Лиги чемпионов «Барса» сыграет с победителем пары «Арсенал» — «Вольфсбург». В прошлом году «Барселона» впервые выиграла главный европейский трофей, разгромив в финале «Челси» (4:0).

Каталонская команда удерживает 100% показатель побед в сезоне — восхититесь общей статистикой (показатели — до матча с «Реалом»).

Женская «Барса» в сезоне-2021/22

  • Игры/Победы — 24/24
  • Разница голов — 136:6
  • Забитых за игру в среднем — 5,67
  • Игроков использовано — 28
  • Игроков забивало — 20
  • Наибольший счет — 10:1
  • Наименьший счет — 3:1

«Приятно видеть игру этой команды. Они показывают нам правильный путь, — восхищается Хави. — Как “Дрим тим” Кройффа или “Барса” Пепа. Они показывают нам, как нужно играть. Они — пример для мужского футбола».

Тимур Боков

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь