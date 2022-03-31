«Футбол проиграл политике»: как Франко привел СССР к полуфиналу Евро-1960

СССР и Испания считались главными фаворитами первого чемпионата Европы, который проходил в 1960 году. Многие гранды европейского футбола, такие как Англия, Италия, ФРГ или Нидерланды, отказались от участия в турнире, сославшись на загруженность футболистов в клубах, но и в такой компании советская и испанская команды были бы не на последних ролях. Сборная СССР в 1956 году стала олимпийским чемпионом, а испанские футболисты «Реала» и «Барселоны» несколько лет подряд доминировали в еврокубках.

Свой статус обе сборные подтвердили в ⅛ финала чемпионата Европы. Советские футболисты без труда разделались с венграми, а Испания катком проехалась по сборной Польши. Жеребьевка четвертьфиналов свела СССР и Испанию в одном матче, чему не обрадовались ни в одной из двух стран. Стоявший во главе Испании Франко жестко критиковал коммунистический строй СССР, а в Союзе называли режим генерала фашистским. Между двумя странами даже не было дипломатических отношений.

Тем не менее стороны договорились о датах проведения матчей и начали подготовку ко встрече. Незадолго до первой игры главный тренер испанцев прилетел в Москву, чтобы оценить соперника лично в матче с Польшей. Специалист остался под впечатлением — СССР победил со счетом 7:1.

Согласно легенде, вскоре в Испании прошло заседание правительства, на котором решалась судьба этого матча. Главный тренер сборной в ответ на требование Франко не смог дать гарантии того, что Испания выйдет из этого противостояния победителем, после чего испанским футболистам запретили встречаться с советскими.

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Официально же решение Франко связали с политическими причинами. В УЕФА об этом узнали за несколько дней до матча, когда в Москве уже были проданы все билеты на предстоящую игру.

Решение испанского генерала разозлило первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, который обвинил Франко в том, что он «пресмыкается перед своими хозяевами».

«Весь мир смеется сейчас над его последним спортивным трюком. Это он с позиции правого защитника американского престижа забил гол в свои ворота, запретив испанским футболистам встречу с советской командой», — заявил Хрущев.