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14:58 (мск), источник: ТАСС

Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос приостановки членства РФС в организации

В повестку конгресса был включен пункт «Приостановление или исключение члена организации».

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Источник: Reuters

ТАСС, 31 марта. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос приостановки членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

В повестку заседания был включен пункт «Приостановление или исключение члена организации». Конгресс ФИФА большинством голосов проголосовал за приостановление за различные нарушения членства трех национальных федераций — Пакистана, Зимбабве и Кении. Право голоса на заседании конгресса имели 208 из 210 участников. За приостановку членства Пакистанской федерации футбола было отдано 195 голосов, против — четыре; за приостановку членства Федерации футбола Зимбабве — 199 голосов, против — два; за приостановку членства Федерации футбола Кении — 198 голосов, против — один.

Вопрос с исключением или приостановлением членства РФС не поднимался в данном пункте повестки. Члены конгресса перешли к обсуждению других вопросов.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения. 23 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляций в CAS намечено на апрель-май.

В конгрессе ФИФА в Катаре принимает участие делегация Российского футбольного союза. Ее возглавляет генеральный секретарь организации Александр Алаев.

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