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15:08 (мск), источник: ТАСС

ФИФА признала русский язык одним из официальных в организации

Решение было принято на конгрессе ФИФА в Дохе.

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Источник: Reuters

ТАСС, 31 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Решение было принято на конгрессе ФИФА, который проходит в Дохе.

Устав ФИФА предусматривает использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями. Ими являются английский, испанский, французский и немецкий.

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