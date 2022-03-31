ФИФА признала русский язык одним из официальных в организации
Решение было принято на конгрессе ФИФА в Дохе.
Решение было принято на конгрессе ФИФА в Дохе.
ТАСС, 31 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Решение было принято на конгрессе ФИФА, который проходит в Дохе.
Устав ФИФА предусматривает использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями. Ими являются английский, испанский, французский и немецкий.