Президент ФИФА объяснил, почему организация ввела санкции против российских команд
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему организация ввела санкции против российских команд.
Россия
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему организация ввела санкции против российских команд.
«Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта. Исключение сборной России (из квалификации ЧМ-2022) и российских клубов (из еврокубков) не было легким решением. Оно коснулось людей, которые любят футбол. Но для нас это было способом приблизить мир», — цитирует Инфантино «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее УЕФА и ФИФА приняли совместное решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Решение футбольных организаций исключить представителей России из крупных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.