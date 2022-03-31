Умер четырехкратный чемпион СССР, легенда киевского «Динамо» Василий Турянчик

Турянчик — четырехкратный чемпион СССР (1961, 1966, 1967, 1968), также на его счету две победы в Кубке СССР (1964, 1966). Турянчик провел в составе «Динамо» 10 лет (1959−1969), сыграл более 300 матчей, был капитаном команды. В 1967 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

«С чувством глубокой скорби встретил печальное известие о смерти Василия Юрьевича Турянчика. Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке “Динамо”. Четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны, участник первого еврокубкового матча “Динамо” против “Колрейна” в 1965-м — достижения Василия Юрьевича можно перечислять еще долго. От имени всего клуба и сообщества болельщиков “Динамо” Киев выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда», — сказал Суркис.