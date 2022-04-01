Шокирующая Азия. Что может ждать российский футбол в случае ухода из УЕФА

Начнем с неутешительной, но необходимой информации — Российский футбольный союз (РФС) не может просто так взять и уйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в AFC. Для такого шага обязательно нужно разрешение Международной федерации футбола (ФИФА). Если же наш футбол продолжит подвергаться масштабным санкциям и РФС вовсе исключат из ФИФА или заморозят членство организации, то никакой переход в Азию не состоится.

Смена конфедерации возможна в том случае, если у ФИФА не будет претензий к РФС, а европейские сборные станут повально отказываться от игр с национальной командой России, как это сделали поляки, шведы и чехи в отборочных матчах к ЧМ-2022.

Тогда можно повторить путь Израиля — только в обратном направлении. В середине 70-х израильтяне по политическим причинам были вынуждены покинуть AFC, некоторое время играли в Океании, а с 1994 года являются полноценными членами УЕФА.

Есть и более свежий пример сборной Австралии, которая в 2006 году ушла из Океании в Азию, но не из-за политики, а по причине слишком низкого уровня конкуренции в своей географической конфедерации.

Шелковый путь на ЧМ

Чтобы спроектировать результаты сборной России, можно ориентироваться как раз на австралийцев. В рейтинге ФИФА мы недалеко друг от друга — россияне занимают 36-ю строчку, а «соккеруз» идут 42-ми.

Костяк австралийской команды составлен из легионеров, которые играют в Европе, но в клубах не самого высокого уровня — вроде турецкого «Гиресунспора», датского «Оденсе» и шотландского «Селтика». Кажется, большинство футболистов сборной России вполне органично смотрелись бы в именно в таких командах, если бы решились покинуть РПЛ.

Да и выступления австралийцев на последних чемпионатах мира похожи на результаты сборной России. Трижды «соккеруз» останавливались на групповом этапе, а в 2006 году дошли до ⅛ финала, где уступили будущим чемпионам итальянцам. У россиян на этом же отрезке два пропущенных ЧМ (в 2006 и 2010 годах), один невыход из группы (2014) и домашний четвертьфинал.

В общем, отталкиваемся от истории австралийцев в Азии и сразу получаем хорошую новость — с отбором на ЧМ в AFC у россиян серьезных проблем бы не было. Сборная Австралии стала стабильно играть на мировом первенстве именно после перехода в азиатскую конфедерацию.

В отборе к ЧМ-2010 австралийцы с запасом выиграли свою группу (на пять очков опередили японцев), в квалификации к ЧМ-2014 им пришлось чуть сложнее — заняли второе место за сборной Японии (из-за поражения на выезде от иорданцев и большого количества ничьих), но все равно отобрались на турнир в Бразилию.

На ЧМ-2018 в Россию австралийцы отбирались еще с большими приключениями. Они стали третьими в своей группе и были вынуждены добывать путевку в стыковых матчах с командой Сирии. Победа досталась не без труда — в первом матче, который прошел в Малайзии (в Дамаске по понятным причинам сыграть не получилось), была ничья, а в ответной игре в Сиднее сирийцы вели в счете, но Тим Кэхилл двумя голами вытащил австралийцев на мировое первенство.

Кстати, путевку на ЧМ-2022 «соккеруз» до сих пор не заработали — они снова заняли третье место в группе (очень сильно отстали от команд Саудовской Аравии и Японии), и в июне их ждет стыковой матч со сборной ОАЭ, после возможной победы в котором еще нужно будет пройти перуанцев.

Правда на ЧМ-2026 австралийцам (а может и россиянам?) будет попасть гораздо легче — из-за увеличения количества участников в США, Мексику и Канаду поедут восемь азиатских сборных. При этом у УЕФА будет всего 16 путевок. Путь через AFC выглядит гораздо более легким.

Кубок Азии будет доступен только с 2027 года

Даже если переход РФС в Азию состоится в ближайшее время, то побороться за местный кубок сборная России сможет только через пять лет. Дело в том, что квалификация к первенству Азии 2023 года уже началась, вклиниться в уже запущенный процесс вряд ли удастся. А следующий турнир будет только в 2027 году.

Но есть и приятные нюансы — хозяин Кубка Азии — 2027 пока не определен. Россия вполне может подать заявку на его проведение.

В последние 18 лет россияне стабильно участвуют в Евро, а с попаданием на азиатский турнир проблем будет еще меньше. Начиная с 2019 года в нем участвуют 24 сборные, командам высокого уровня достаточно занять первое место в одной из несложных отборочных групп. Австралийцы, например, попали на КА-2019 после того, как опередили сборные Иордании, Киргизии, Таджикистана и Бангладеша. Россиянам повторить такое явно по силам.

Можно помечтать и о континентальном трофее, но сильно обольщаться не стоит. В Азии тоже весьма серьезная конкуренция и случаются невероятные вещи, вроде победы сборной Ирака на КА-2007. В 2011 году Кубок Азии завоевали японцы, в 2015-м — австралийцы (для них это был домашний турнир), а КА-2019 сенсационно выиграла сборная Катара.

Четыре команды в Лиге чемпионов

Со сборной разобрались, но из Европы в Азию придется переводить и клубы. «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и остальным нужно будет осваиваться в азиатских турнирах. И здесь наши команды ждет множество открытий.

Система клубных соревнований в AFC значительно отличается от европейской. До участия в местной Лиге чемпионов допущены далеко не все федерации. Из стран бывшего СССР здесь представлены Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, а киргизские клубы играют только в Кубке AFC (аналог Лиги Европы).

Почти все азиатские гранды не распыляются на младший турнир — в нем не играют японские, китайские, южнокорейские и австралийские клубы, команды из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Разумеется, при такой системе нет никаких переходов между Лигой чемпионов AFC и Кубком AFC. Тут нельзя занять третье место в группе главного турнира и перейти в плей-офф младшего.

Если сборная России при возможной смене конфедерации сохранит рейтинг ФИФА, то коэффициенты клубов РПЛ из УЕФА перевезти не получится. Хотя для Азии это не должно стать большой проблемой. Австралийцы после перехода из Океании сходу получили два места в Лиге чемпионов, и никто не заставлял их зарабатывать рейтинговые очки в матчах Кубка AFC.

При условии успешных выступлений можно значительно расширить представительство в Лиге чемпионов. В сезоне-2022 Австралию представляли четыре команды в главном клубном турнире Азии, столько же было у Китая, Японии, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Таиланда. Уж уровень тайской лиги клубы РПЛ потянуть должны.

Азия пугает невероятными пространствами, но на деле все не так страшно. Лига чемпионов и Кубок AFC разделены по географическим зонам, слишком далеко летать на групповом этапе и ранних стадиях плей-офф не придется.

В случае перехода в Азию российские клубы попадут в западный регион, где значатся среднеазиатские республики бывшего СССР, страны Аравийского полуострова, Индия и Иран. А дорога из Москвы или Петербурга до Дубая ничуть не дольше перелета в Лиссабон. Пересечься с китайскими, японскими, корейскими или австралийскими клубами можно будет только в финале.

Это обстоятельство заметно облегчает дорогу к трофею, ведь соперники с Дальнего Востока выглядят более мощными. Хотя действующим победителем Лиги чемпионов AFC является саудовский «Аль-Хиляль», поэтому недооценивать напичканные звездными ветеранами арабские команды тоже не стоит.

Последний факт об азиатской Лиге чемпионов сильно порадует сторонников возвращения к системе «весна — осень». Главный турнир AFC обычно стартует в феврале-марте, а заканчивается в ноябре. То есть для участия в нем старый календарь подходит как нельзя лучше. Осенью клуб оформляет чемпионство в РПЛ, а весной выходит на старт Лиги чемпионов AFC — красота!

Переход РФС из УЕФА в AFC сейчас уже не выглядит чистой фантастикой, но нужно понимать, что Израиль и Австралия при смене конфедераций двигались от более слабой компании к более сильной. Мы же, при всем уважении к азиатским сборным и клубам, говорим о пути в обратном направлении. Очень сомнительно, что такой переход будет способствовать развитию российского футбола.