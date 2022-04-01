ФИФА не хочет разрыва с Россией. Чиновники наконец-то одумались?

Еще несколько месяцев назад новость о внесении русского языка в качестве официального в ФИФА прошла бы незамеченной. Например, на Играх в Токио Международный олимпийский комитет уменьшил бригаду переводчиков на ежедневных брифингах — в число угодивших под сокращение попал и русскоязычный специалист. На главных событиях — вроде пресс-конференций Томаса Баха — перевод на русский остался, но ежедневную рутину журналистам пришлось переводить с английского уже самостоятельно.

Тогда этот факт никто не обсуждал — кроме русского убрали еще несколько языков. Болельщиков это никак не коснулось, а журналистам от синхронного перевода было не так много пользы — иногда он был настолько неточным, что всё равно приходилось переслушивать слова представителей оргкомитета Олимпиады в оригинале.

Сейчас событие примерно того же масштаба, правда, с другим знаком. Да, на брифингах ФИФА появятся русские (а также португальские и арабские) переводчики-синхронисты, но вряд ли массовый болельщик оценит их труд. Кому интересно смотреть бесконечную пресс-конференцию Джанни Инфантино в прямом эфире, если его главные слова в течение пары минут оказываются на лентах информагентств.

Журналисты все равно будут слушать чиновников в оригинале — так намного надежнее, чем полагаться на сбивчивую скороговорку замученного синхрониста.

Дело в символизме — после всех отстранений, дисквалификаций и бойкотов — самая мощная после МОК спортивная федерация мира расширяет полномочия русского языка. Его ведь могли тихонько вычеркнуть из повестки дня, оставить там только арабский и португальский, и даже в России этого почти никто бы не заметил.

Но нет — ФИФА оставила русский язык, не стала отделять его от пакета из двух других языков-кандидатов и большинством голосов (187 — за, 4 — против) ввела его в оборот. Наверное, уже после такого шага все слухи о возможном исключении РФС можно было считать опровергнутыми.

Конгресс ФИФА и в самом деле даже не стал поднимать вопрос об исключении России, а вот другим странам повезло меньше: членство федераций Зимбабве, Кении и Пакистана было приостановлено. То есть и здесь РФС могли просто добавить в список, но делать этого не стали.

На пресс-конференции Джанни Инфантино больше всего вопросов было как раз о России, и президент ФИФА насколько это было возможно защищал нашу страну. Он заявил, что решение исключить сборную России из отбора к ЧМ-2022 было нелегким, поскольку затронуло людей, которые любят футбол, и довольно резко отреагировал на вопрос об исключении РФС.

«Тогда будет лучше нам всем разойтись по домам», — ответил президент ФИФА на предложение выгнать россиян с конгресса.