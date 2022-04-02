Экс-футболист «Челси» принял участие в чемпионате России по марафону

«Я сбился, какой это по счету мой марафон, 14-й или 15-й. Ставил цели сначала просто пробежать Московский марафон, потом собрать все шесть “мейджоров”, потом поставил цель из трех часов выбежать, выполнил это на втором мейджоре. Потом из четырех минут километр. Попробовал себя на Байкале, по снегу. Поскольку я из Сибири, в своей стихии. Там бег другой, не совсем про скорость, скорее, про выносливость и проявление характера. Получилось даже выиграть. Потом пошел трейл, 90 километров Эльтон. Не знаю, куда дальше пойду. Возможно, попробую еще быстрее пробежать марафон, за 2:45.
Глобальных, к сожалению, целей в марафонском беге у меня уже нет. Я не буду бегать как победители чемпионата России, увы. Бег на 100 километров? 90 у меня уже есть, а где 90, там и 100. Но больше 100 километров планку ставить уже не буду, попробовал. Рад, что характер позволяет бегать, но чтобы полноценно готовиться, надо жить бегом, а я не могу себе этого позволить. Для меня это роскошь — работа не позволяет», — заявил Смертин.
46 -летний Смертин отметил, что чувствует себя после марафона хорошо, даже несмотря на нехватку полноценной подготовки.
«Как в футболе, когда ты научился владеть мячом. Если ты в плохой физической форме, то все равно можешь выполнять те или иные элементы. То же самое и здесь, я уже столько набегал, есть база. Хотя я понимаю, что с футболом сравнивать марафон нельзя, потому что плохая подготовка здесь тебе ничего не прощает, а сейчас подготовка была слабая, не больше 50 километров за неделю выходило. Так что я знал, на какое время бегу, около трех часов, так и получилось. Но потрясающий был забег. По кругу мне очень нравится бегать. Здесь все очень удобно», — приводит слова известного в прошлом полузащитника РИА Новости.