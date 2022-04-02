Экс-футболист «Челси» принял участие в чемпионате России по марафону

«Я сбился, какой это по счету мой марафон, 14-й или 15-й. Ставил цели сначала просто пробежать Московский марафон, потом собрать все шесть “мейджоров”, потом поставил цель из трех часов выбежать, выполнил это на втором мейджоре. Потом из четырех минут километр. Попробовал себя на Байкале, по снегу. Поскольку я из Сибири, в своей стихии. Там бег другой, не совсем про скорость, скорее, про выносливость и проявление характера. Получилось даже выиграть. Потом пошел трейл, 90 километров Эльтон. Не знаю, куда дальше пойду. Возможно, попробую еще быстрее пробежать марафон, за 2:45.



Глобальных, к сожалению, целей в марафонском беге у меня уже нет. Я не буду бегать как победители чемпионата России, увы. Бег на 100 километров? 90 у меня уже есть, а где 90, там и 100. Но больше 100 километров планку ставить уже не буду, попробовал. Рад, что характер позволяет бегать, но чтобы полноценно готовиться, надо жить бегом, а я не могу себе этого позволить. Для меня это роскошь — работа не позволяет», — заявил Смертин.