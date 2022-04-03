Тактические хитрости и путаница на поле: откуда взялись номера в футболе

Статья в газете

Великобритания, 1928 год. Перед очередным туром Первого дивизиона Герберт Чепмэн сидел в своем кабинете и читал газету. В колонке спортивных новостей тренер «Арсенала» увидел фотографию в репортаже о гэльском футболе: на ней команды стояли в пронумерованных джерси.

Из заметки Чепмэн узнал несколько познавательных фактов. Полевые игроки применяли номера от 2 до 15. При этом на тактических схемах последний защитник и форвард на острие использовали номера 2 и 3.

В ближайшей игре с «Уэнсдей» лондонцы стали первым футбольным клубом, применившими цифры на майках. Чепмэн смекнул: нумерация упрощала взаимодействие игроков и использование тактических схем. Идею сразу же подхватил «Челси». «Аристократы» Дэвида Колдерхеда в том же туре впервые сыграли с номерами против «Суонси».

Газета Daily Express написала: «Каждого футболиста можно было без труда опознать благодаря огромным числам на футболках, за что 35 000 зрителей были весьма благодарны. Теперь болельщикам стало гораздо проще узнать любимого игрока на “Стэмфорд Бридж”». Daily Mirror добавила, что цифры в Лондон пришли всерьез и надолго.

«Челси» окончательно утвердил идею с номерами после турне по Аргентине, Бразилии и Уругваю. Южноамериканская пресса с уважением называла лондонский клуб «пронумерованными».

Уже в новом сезоне Футбольная ассоциация Англии постановила всем клубам играть с номерами на майках — от 1 до 11.

Накладочка вышла

Пять лет спустя 92 000 зрителей стали свидетелями необычного финала Кубка Англии.

«Эвертон» разделался с «Манчестер Сити» со счетом 3:0 на «Уэмбли», но некоторые СМИ обратили внимание на одну деталь. «Горожане» играли в майках с номерами от 12 до 22, так как выступали в выездном комплекте формы. Нумерация начиналась с форвардов и заканчивалась на вратаре Лене Лэнгфорде.

Футбольная ассоциация Англии окончательно утвердила применение чисел с 1 по 22 перед сезоном-1939/40. Регламент позволял игрокам варьировать номера. Суеверным разрешали использовать номер 23 вместо 13.

Уругвайский рандомайзер чисел

Официальная версия до сих пор оспаривается рядом историков футбола.

По мнению Майкла Миллара, использование номеров на футбольных майках впервые было применено еще в 1911 году на встрече «Сидней Лейнхардт» и HMS Powerful в Австралии. Год спустя высший спортивный орган Нового Южного Уэльса утвердил правило использования номеров в чемпионате штата.

Леонардо Пелузо утверждает, что Аргентина первой приняла матч с номерами на майках. 10 июня 1923 года шотландский Third Lanark’s проводил турне по Южной Америке. В Буэнос-Айресе клуб договорился применить номера в матче с местным коллективом Zona Norte.

Вальтер Раиньо обнаружил следующую находку. В конце марта 1924 года состоялся финал Открытого кубка США по футболу. «Веспер Бьюик» принимал «Фолл Ривер Марксмен» с игровыми номерами.

Практика нанесения номеров на майки клубов со временем распространялась и в Европе. Например, в СССР номера на футболках появились после британского турне московского «Динамо» осенью 1945 года. Уже в 1946 году клубы Высшей лиги были обязаны выходить в пронумерованной экипировке.

Сборные впервые использовали майки с цифрами на чемпионате мира 1950 года. На турнире в Бразилии ФИФА, в отличие от коллег из Англии, постановила закрепить номер за каждым игроком. Реформа внесла путаницу. В 1950-е годы в футболе появились новые тактические схемы, из-за чего расположение футболистов иногда вводило в замешательство и тренеров, и игроков, и болельщиков.

Четыре года спустя произошел судьбоносный случай. Сборная Бразилии по прибытии в Швецию забыла отдать протокол с номерами игроков. Южноамериканцев спас делегат Лоренцо Вилизио. Уругваец в спешке стал распределять номера игрокам случайным образом. Так вратарь Жилмар получил тройку, а несовершеннолетний Пеле — десятку. Яркая игра юноши на турнире сделала двузначный номер богемным.

Бразильский футболист Пеле | Источник: AFP 2022

Самоирония, уровень ноль

В 1994 году, незадолго до чемпионата мира в США, исполком ФИФА утвердил новое правило, согласно которому за игроками закреплялся любой номер от 1 до 99. После принятого решения в футболе возникал ряд необычных случаев.

Марроканец Хишам Зеруали провел два сезона в «Абердине», играя под номером «0». Так игрок отреагировал на каламбур болельщиков со словом zero. Сейчас на использование нолика футбольные ассоциации Шотландии и Англии ввели запрет.

Марокканский футболист шотландского «Абердина» Хишам Зеруали | Источник: AFP 2022

Вслед за Зеруали похожий трюк повторил Дерек Райордан. Шотландец вернулся в родной «Хиберниан» после двух сезонов в «Селтике». Так как номер 10 уже был занят, форвард решил выступать под номером 01, отзеркалив любимое число.

Босниец Эмир Спахич известен по выступлениям в чемпионатах России. В 2005 году полузащитник «Торпедо» отыграл сезон под номером 1.

Уникальный случай произошел на чемпионате мира в Аргентине в 1978 году. Хозяева мундиаля играли с номерами, соответствующими алфавитному порядку заявки. Вратарь Фильоль играл под номером 5, форварды Алонсо и Ардилес — под единичкой и двойкой соответственно. Аргентина использовала трюк и на следующем чемпионате мира. Исключением стал Марадона — Диего в Испании играл под 10-м номером.

Не от мира сего

Использование полевыми игроками необычных номеров — привычное дело. Но и по сей день любителя футбола можно удивить примерами вратарей.

Рожерио Сени всю карьеру играл под номером 01. Несостоявшийся форвард провел всю карьеру в воротах «Сан-Паулу». Это не мешало бразильцу забивать голы, исполняя стандарты. Сени в качестве исключения провел матч под номером 618 — вратарь побил рекорд по количеству игр за «Сан-Паулу».

Йенс Леманн, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Шальке», сыграл однажды под номером 9 в сборной Германии. Джанлуиджи Буффон на заре карьеры играл под номером 88 в «Парме». Его соотечественник Лука Буччи использовал номера 4, 7 и 10. «Ненавижу единицу», — шипел итальянец, отвечая на надоедливый вопрос про цифру 1.

Йенс Леманн в матче за сборную Германии в 2005 году | Источник: AFP 2022

В 2014 году Эмилиано Вивиано подписал контракт с «Сампдорией». Выбранный номер ввел болельщиков в недоумение — вратарь решил выступать под номером 2. Пресс-служба клуба позже объясняла: «Эмилиано терпеть не может двузначные числа, а свободной была только двойка».

Последний известный пример — Руй Патрисиу в «Вулверхэмптоне». Португальский вратарь играл в Англии под 11-м номером: клуб вывел из обращения «единицу» после новости о лейкемии у Карла Икеме, сыгравшего за «волков» больше 200 игр.