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22:39 (мск), источник: Sputnik.kz

«Астана» разгромила на выезде «Махтаарал»

НУР-СУЛТАН, 3 апр — Sputnik. «Астана» разгромила на выезде «Махтаарал» в Туркестане со счетом 3:0.

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Второй матч подряд Благоевич использует в роле центрального нападающего Жереми Манзорро. Капитан столичных Абзал Бейсебеков вышел впервые в сезоне на позиции центрального защитника.

Уже на старте первого тайма португалец Эуженио потрясающим дальним ударом открыл счет — Алмат Бекбаев просто не мог достать мяч — 0:1. Ближе к перерыву португалец развил успех столичной команды, оформив дубль — 0:2.

После перерыва Марин Томасов с пенальти довел счет до разгромного. Это первый гол лидера «Астаны» в этом сезоне. 3:0 — сильнее команда Срджана Благоевича.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, у «Астаны» стало шесть очков, и она поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы, а «Мактаарал» с одним очком идет среди аутсайдеров.

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Мактаарал
0:3
Первый тайм: 0:0
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