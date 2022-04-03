«Астана» разгромила на выезде «Махтаарал»

Второй матч подряд Благоевич использует в роле центрального нападающего Жереми Манзорро. Капитан столичных Абзал Бейсебеков вышел впервые в сезоне на позиции центрального защитника.

Уже на старте первого тайма португалец Эуженио потрясающим дальним ударом открыл счет — Алмат Бекбаев просто не мог достать мяч — 0:1. Ближе к перерыву португалец развил успех столичной команды, оформив дубль — 0:2.

После перерыва Марин Томасов с пенальти довел счет до разгромного. Это первый гол лидера «Астаны» в этом сезоне. 3:0 — сильнее команда Срджана Благоевича.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L7SygURK4q4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.