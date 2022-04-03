«Астана» разгромила на выезде «Махтаарал»
НУР-СУЛТАН, 3 апр — Sputnik. «Астана» разгромила на выезде «Махтаарал» в Туркестане со счетом 3:0.
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НУР-СУЛТАН, 3 апр — Sputnik. «Астана» разгромила на выезде «Махтаарал» в Туркестане со счетом 3:0.
Второй матч подряд Благоевич использует в роле центрального нападающего Жереми Манзорро. Капитан столичных Абзал Бейсебеков вышел впервые в сезоне на позиции центрального защитника.
Уже на старте первого тайма португалец Эуженио потрясающим дальним ударом открыл счет — Алмат Бекбаев просто не мог достать мяч — 0:1. Ближе к перерыву португалец развил успех столичной команды, оформив дубль — 0:2.
После перерыва Марин Томасов с пенальти довел счет до разгромного. Это первый гол лидера «Астаны» в этом сезоне. 3:0 — сильнее команда Срджана Благоевича.
Таким образом, у «Астаны» стало шесть очков, и она поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы, а «Мактаарал» с одним очком идет среди аутсайдеров.