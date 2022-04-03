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22:37 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Гомеля» неожиданно проиграли «Славии» в чемпионате Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» неожиданно проиграли «Славии» со счетом 0:2 в домашнем поединке 2-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
Славия М
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Источник: БЕЛТА

После стартовой виктории в гостях у дзержинского «Арсенала» (2:1) гомельчане на своем поле не смогли продолжить победную серию. Мозыряне сумели отразить все атаки хозяев, а сами дважды поразили ворота соперников, причем оба мяча в первом тайме забили молдавские легионеры. Сначала отличился Андрей Кобец, а потом его успех повторил Кристиан Дрос.

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Сегодня свою вторую викторию в нынешнем первенстве одержал столичный «Энергетик-БГУ», переигравший на домашней арене гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» с результатом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил узбекский легионер Бобир Абдихоликов, который с четырьмя забитыми мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки белорусского первенства. В первом туре «Энергетик-БГУ» также со счетом 3:1 обыграл у себя дома «Витебск».

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Также два выигрыша в активе борисовского БАТЭ, который во втором туре разгромил в Бобруйске местную «Белшину» — 3:0, а на старте с таким же результатом победил в Мозыре футболистов «Славии».

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Результаты остальных встреч 2-го тура:

  • «Витебск» — «Минск» — 1:1,
  • «Слуцк» — «Неман» — 0:0,
  • «Динамо» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:1,
  • «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 2:2.

В последнем поединке чемпион страны солигорский «Шахтер» примет могилевский «Днепр».

После двух игр по 6 очков из 6 возможных набрали БАТЭ и «Энергетик-БГУ», по 4 зачетных балла имеют столичное «Динамо», «Неман» и «Слуцк».

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