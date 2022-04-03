Футболисты «Гомеля» неожиданно проиграли «Славии» в чемпионате Беларуси

После стартовой виктории в гостях у дзержинского «Арсенала» (2:1) гомельчане на своем поле не смогли продолжить победную серию. Мозыряне сумели отразить все атаки хозяев, а сами дважды поразили ворота соперников, причем оба мяча в первом тайме забили молдавские легионеры. Сначала отличился Андрей Кобец, а потом его успех повторил Кристиан Дрос.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0pWpCGbeY_8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня свою вторую викторию в нынешнем первенстве одержал столичный «Энергетик-БГУ», переигравший на домашней арене гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» с результатом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил узбекский легионер Бобир Абдихоликов, который с четырьмя забитыми мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки белорусского первенства. В первом туре «Энергетик-БГУ» также со счетом 3:1 обыграл у себя дома «Витебск».

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Также два выигрыша в активе борисовского БАТЭ, который во втором туре разгромил в Бобруйске местную «Белшину» — 3:0, а на старте с таким же результатом победил в Мозыре футболистов «Славии».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3MZj-sh5Bzg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты остальных встреч 2-го тура:

«Витебск» — «Минск» — 1:1,

«Слуцк» — «Неман» — 0:0,

«Динамо» (Минск) — «Арсенал» (Дзержинск) — 1:1,

«Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 2:2.

В последнем поединке чемпион страны солигорский «Шахтер» примет могилевский «Днепр».