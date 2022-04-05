Американскую футболистку обвиняют в пьяном вождении и жестоком обращении с детьми. Ее нашли без сознания за рулем

31 марта полиция арестовала двукратную олимпийскую чемпионку на парковке супермаркета. Она оказала сопротивление при задержании — это грозит увеличением потенциального срока лишения свободы. Основное обвинение выдвинуто за вождение в нетрезвом виде, но при этом в машине экс-футболистки находились двое детей.

В ордере на арест указано, что прохожий заметил экс-футболистку сборной США без сознания за рулем авто — отмечается, что в таком состоянии она находилась более часа. Офицер почувствовал запах алкоголя, однако Соло отказалась от теста на алкоголь на месте. Позже у нее взяли кровь для анализа. Спортсменка была освобождена из тюрьмы под залог.

«По совету адвоката Хоуп не может говорить об этой ситуации, но она хочет, чтобы все знали: дети — это ее жизнь. Она была немедленно освобождена из-под стражи и сейчас находится дома со своей семьей, а эта история на самом деле заслуживает больше сочувствия, чем предполагают первоначальные обвинения. Она с нетерпением ждет возможности защитить себя», — говорится в заявлении адвоката спортсменки Рича Николса.

40-летняя Соло завершила профессиональную карьеру в 2016 году. Она дважды побеждала на Олимпийских играх, является чемпионкой мира и рекордсменкой сборной США не только по количеству проведенных матчей, но и по количеству побед.

Хоуп провела 102 матча на ноль — это рекорд для всех вратарей в женском футболе и повторение достижения Касильяса в мужском. Правда, в отличие от Икера, Соло известна не только топ-карьерой — у экс-вратаря женской сборной США часто возникали проблемы с законом.

Ее семья впервые столкнулась с полицией, когда футболистке было всего семь лет. Родители Соул были разведены, поэтому отец не жил с детьми. Однажды он обещал сводить Хоуп и ее брата Маркуса на бейсбол, но вывез в Сиэтл, где дети несколько дней находились в отеле, думая, что это каникулы. Отца арестовали в одном из банков города и обвинили в похищении детей.

В 2012 году Соло начала встречаться с футболистом (американский футбол) Джеррами Стивенсом. В том же году Стивенса обвинили в домашнем насилии. На следующий день его отпустили, а еще через сутки пара обручилась.

В 2014 году Хоуп арестовали за нападение на родственников — пострадали ее двоюродная сестра и племянник. Во время задержания Соло пообещала «надрать зад» полицейскому. Тем не менее спортсменка пропустила один тур местного чемпионата и продолжила играть.

Финиш карьеры футболистки тоже получился скандальным. После поражения от Швеции (1:1, 3:4 по пенальти) в ¼ финала Олимпиады-2016 в Рио-Де-Жанейро вратарь американок Соло нелестно отозвалась о соперницах, выбравших оборонительную тактику: «Нам противостояла кучка трусих. Считаю, что лучшая команда не смогла сегодня победить».

Глава Федерации футбола США Сунил Гулати посчитал, что такие слова не соответствует статусу игрока сборной и дисквалифицировал 35-летнюю Соло на шесть месяцев.

Спортсменка эмоционально восприняла новость о наказании. «Шесть месяцев дисквалификации, без зарплаты. Контракт расторгнут, решение вступает в силу немедленно… 17 гребаных лет, а теперь все кончено», — заявила Соло.

На этот раз для бывшей олимпийской чемпионки все может закончиться гораздо хуже.